Congresista Fernando Meléndez dio positivo al COVID-19 mediante prueba rápida

Coronavirus en el Perú EN VIVO. El congresista Fernando Meléndez de la bancada de Alianza Para el Progreso de Lima, dio positivo a la prueba del COVID-19. El parlamentario es el segundo de la misma entidad que contrae el virus, la primera persona fue Leslye Lazo, también congresista.

“Ayer me hicieron en la noche la prueba rápida en mi domicilio. Primero me habían hecho una en el Congreso, y existía una duda, por lo que me volvieron a hacer en la noche. El médico me dijo que el de la noche era el válido, y el resultado era positivo”, comentó para El Comercio.

MÁS INFORMACIÓN EN BREVE...