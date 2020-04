Coronavirus: ONU alerta que los condones podrían escasear por la cuarentena

Debido a la crisis mundial que está ocasionando el coronavirus y no solo en la salud, varias empresas y fábricas se han visto obligadas a ser paralizadas para prevenir la propagación de esta pandemia, entre estas las compañías que fabrican condones. Por eso, la Organización de las Naciones Unidas ha advertido que habrá una escasez sin antecedentes de preservativos en todas partes del planeta.

A través del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, ente ligado a la ONU y la principal institución internacional en programas de salud reproductiva, se reveló que los países comenzarán a recibir tan solo el 50% o el 60% como máximo, de los pedidos habituales de preservativos.

“El cierre de fronteras y otras medidas restrictivas, están afectando el transporte y la producción en varios países y regiones”, señaló el portavoz de la UNFPA. Advirtió que con esto y la falta de educación sexual en algunos países, las consecuencias podrían ser graves.

“La escasez de condones, o cualquier anticonceptivo, podría conducir a un aumento de embarazos no deseados con consecuencias potencialmente devastadoras para la salud de adolescentes, mujeres, sus parejas y sus familias”, añadió. Así como también podrían a aumentar los abortos en una gran cantidad de países y podría acabar con la vida de millones de jóvenes.

Cabe resaltar, que también podrían aumentarse las infecciones de transmisión sexual (ITS) y los más afectados podrían ser las personas con mayor escasez de dinero y recursos para adquirir estos. Ya que, la posible reducción de preservativos podría provocar que el precio de estos se eleve.

Contraceptives are essential supplies that must be made available at all times, even during the #COVID19 pandemic to prevent unwanted pregnancy and the transmission of sexually transmitted infections.



