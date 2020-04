Sergio 'Checho' Ibarra teme por coronavirus: su esposa ha sido operada

El coronavirus ha puesto en alerta al mundo en general. El Perú no es una excepción, pues esta enfermedad ha llegado ya a nuestro país, y, hasta el momento, cuenta con un total de 7.519 infectados y 193 fallecidos en territorio nacional.

De esta manera, los ciudadanos toman las debidas precauciones para evitar el contagio del COVID-19, que ya ha cobrado miles y miles de vidas a nivel mundial

Es así como Sergio 'Checho' Ibarra se encuentra sumamente preocupado por la salud de su esposa, misma que fue operada hace pocos días, lo que la hace vulnerable al COVID-19.

El también presentador de televisión comentó para El Popular: "A mi señora la han operado hace 10 días, una biopsia, y ahora tiene las defensas bajas. Está en el grupo de población de alto riesgo por el coronavirus".

Además se mostró preocupado por la salud de su suegra, quien no se encuentra en Lima: "Mi suegra está sola en Sullana, tenía consulta con su médico y justo salió lo del aislamiento".

Por otro lado, 'Checho' comentó que ha decidido, como buen ciudadano, acatar la cuarentena en todo el sentido de la palabra: "Ninguno de mis hijos sale, no los dejo, el único que sale a comprar soy yo, pero lo hago con toda la protección, si me vieran dirían que me voy a la Luna".

Finalmente comentó detalles sobre su regreso a Latina, para conducir el bloque de deporte en el mencionado canal: "Me dieron unos días de descanso hasta el domingo. Supuestamente tengo que regresar el lunes para llevarle a la gente la información de lo que pasa en el mundo del deporte durante esta cuarentena".