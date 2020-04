PNP intervino a sujeto de nacionalidad china apodado el "Doctor Covid"

Un sujeto de nacionalidad china, identificado por la Policía Nacional del Perú como Zhang Tianxing fue capturado tras haber estado realizando pruebas irregulares contra el coronavirus. El detenido portaba un fotocheck del Ministerio de Salud.

Según informa la institución a través de su cuenta de Twitter, Zhang Tianxing, quien tenía el alias de "Doctor Covid", portaba con una identificación (SERUMS) el cual estaba vencido desde el 22 de mayo de 2019. No obstante, lo más alarmante fue que en su poder tenía 25 pruebas rápidas para diagnosticar el coronavirus.

"Se intervino a un sujeto de nacionalidad China, Zhang Tianxing, (36), alias "Doctor Covid", el mismo que portaba un fotocheck del Ministerio de Salud vencido desde el 22 de mayo de 2019. Se le halló en su poder 25 Rapid Dianostic Test COVID-19 que habrían sido sustraídas", informa la PNP.

"Estas pruebas rápidas eran comercializadas bajo la modalidad de delivery. Se viene investigando la participación de otras personas. Fue puesto a disposición de la Fiscalia para las diligencias de ley", agregaron.

Coronavirus | Sujeto iba a domicilios a realizar pruebas

Durante su intervención, Zhang Tianxing indicó que había recibido el llamado de una mujer para que pueda realizarle un descarte de coronavirus. Empero, no supo argumentar si tenía autorización de realizar dicha práctica.

"¿Cuánto cobras por realizar el descarte del coronavirus", fue una de las preguntas que realizó uno de los efectivos de la PNP. "No voy a cobrar", respondió el detenido. "¿De dónde ha sacado los reactivos para diagnosticar el coronavirus?", vuelve a interrogar el efectivo. "Son del Estado", "¿Tenía autorización para sacar estos reactivos de la institución y venir de manera particular a utilizarlos"?, "No".