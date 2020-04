PNP rescata a perro maltratado por su dueño en Chorrillos y su reacción al ser liberado conmueve al país

Coronavirus en el Perú. En Chorrillos, un nuevo caso de maltrato animal remeció las redes sociales. Y es que en los últimos días, mismos en los que todo el país se encuentra cumpliendo con la cuarentena nacional decretada por el Gobierno producto del Estado de Emergencia, un ser de cuatro patas sufrió con la rabia de su dueño.

Sucede que, en los últimos días, usuarios reportaron mediante Facebook y Twitter que un animalito en Chorrillos era víctima de maltratos por parte de quien tendría que velar por su seguridad.

El perro se encontraba en el balcón de un departamento ubicado en el distrito de Chorrillos, sin embargo, pasaba horas de horas en ese lugar, llorando sin cesar y sin tocar el corazón de su amo. El animal tenía su reducido espacio muy sucio, y su dueño no fue capaz de limpiarlo o atenderlo.

Diferentes artistas y usuarios en general, alzaron su voz de protesta debido a lo que sucedía en este lugar y se pudieron poner en contacto con las autoridades correspondientes para poder salvar al can.

Es así como hoy, agentes de la Policía Nacional del Perú intervinieron en el domicilio y detuvieron al sujeto quien en la última semana, había dejado a la mascota sin alimentos y encerrado en el estrecho lugar por 24 horas.

“No se resista a la intervención, usted ha cometido el delito de maltrato animal y será conducido a la comisaría”, se puede oír en un video de la detención que ya se viralizó y que te mostraremos a continuación.

VIDEO | Mascota era maltratada en Chorrillos por su dueño

En redes sociales, el video en donde la mascota era cruelmente maltratada se viralizó. El can lloraba sin cesar por el calor que sentía y por la falta de alimentación. En el lamentable video se muestra a la mascota no dar más con la situación y ya sin fuerzas lloraba ante la desesperación de los vecinos. Esto, sin embargo, no despertó la atención ni piedad de su amo.

Chorrillos: Detienen a sujeto acusado de maltratar a mascota

La reacción de la mascota que conmueve las redes sociales

Cuando los agentes del orden lograron ingresar a la vivienda, ubicaron a la mascota que estaba en el balcón; su reacción fue muy nostálgica para la Policía. El can no dejaba de mover la cola en señal de agradecimiento, mientras que el video mostraba además la suciedad en la que tuvo que vivir por estos días.

Tras ello, los policías lograron llevar al animal a la comisaría y, posterior a ello, a un centro veterinario para que evalúen su situación.