Mapa de coronavirus en Perú: casos por departamentos HOY 15 de abril

Este miércoles 14 de abril, Minsa reportó 11.475 resultados positivos y 97.910 negativos de coronavirus en Perú. Además, se supo que se procesaron 109.385 muestras por COVID-19.



Por otra parte, comunicaron que 1.113 pacientes están hospitalizados, de los cuales 146 se encuentran en UCI (Unidad de Cuidados Intensivos) con ventilación mecánica. Lamentablemente, 254 peruanos fallecieron hasta ahora.

Asimismo, Lima es el principal epicentro de contagios por coronavirus, teniendo a la fecha 8.412 casos positivos. Seguido de Callao, que obtiene exactamente 939 personas contagiadas de COVID-19. No obstante, la ciudad de Puno es uno de los centros con menos casos que se registra en el país, ya que, tiene solamente 9 personas con este virus.

Ante ello, te mostramos a detalle todas las localidades del Perú que tienen coronavirus hasta este miércoles 15 de abril de 2020.

Casos de coronavirus por departamento

Lima: 8.412

Callao: 939

Lambayeque: 428

Loreto: 396

Piura: 229

La Libertad: 184

Áncash: 144

Cusco: 108

Ica: 101

Arequipa: 98

Tumbes: 82

Junín: 79

San Martín: 48

Huánuco: 39

Ucayali: 32

Amazonas: 25

Ayacucho: 22

Cajamarca: 20

Apurímac: 20

Madre de Dios: 19

Moquegua: 16

Pasco: 11

Huancavelica: 11

Tacna: 10

Puno: 9

En las últimas noticias, señalaron que ciudades como Chiclayo, ubicado en el norte del país, es uno de los puntos que está siendo golpeado por el coronavirus. Se reportó que un gran número de pacientes son ingresados a los hospitales del centro de Lambayeque.

Fallecidos de coronavirus por cada departamento

Lima: 117

Callao: 24

Lambayeque: 53

Loreto: 10

Piura: 14

La Libertad: 7

Áncash: 5

Cusco: 3

Ica: 2

Arequipa: 5

Tumbes: 10

Junín: 1

San Martín: 1

Huánuco:0

Ucayali: 0

Amazonas: 0

Ayacucho: 0

Cajamarca: 1

Apurímac:0

Madre de Dios:0

Moquegua: 0

Pasco: 0

Huancavelica: 1

Tacna: 0

Puno: 0

Sin embargo, si hacemos hincapié en la capital, se sabe que Jesús María es uno de los distritos que más ha sido afectado por el coronavirus en la actualidad. Es por ello, que te brindamos la lista de distritos que son afectados por el COVID-19, según el Minsa.

Distritos de Lima con coronavirus

Ate

Barranco

Carabayllo

Comas

El Agustino

Jesús María

Independencia

La Molina

La Victoria

Lima

Magdalena del Mar

Miraflores

Pueblo Libre

Rimac

San Borja

San Isidro

San Juan de Lurigancho

San Martín de Porres

San Miguel

Santa Anita

Surco

Surquillo

Villa El Salvador

Villa María del Triunfo

¿Qué medidas debemos tomar para evitar la propagación del coronavirus?

- Lavarse las manos con agua y jabón a menudo durante al menos 20 segundos.

- Cubrirse al toser o estornudar con un pañuelo de papel, y luego - tirar el pañuelo a la basura.

- Limpiar y desinfectar los objetos que se tocan con frecuencia.

- Quedarse en casa cuando tienes los síntomas de la enfermedad.

- No tocarte la cara.

- No viajar si tienes fiebre y tos.

- No usar una mascarilla si estás bien. Las mascarillas deben ser - usadas por personas que muestran síntomas.

¿Cómo ponerse, usar, quitarse y desechar una mascarilla?

1. Recuerde que solo deben usar mascarilla los trabajadores sanitarios, los cuidadores y las personas con síntomas respiratorios como fiebre y tos.

2. Antes de tocar la mascarilla, lávese las manos con un desinfectante a base de alcohol o con agua y jabón.

3. Inspeccione la mascarilla para ver si tiene rasgaduras o agujeros.

4. Oriente hacia arriba la parte superior (donde se encuentra la tira de metal).

5. Asegúrese de orientar hacia afuera el lado correcto de la mascarilla (el lado coloreado).

6. Colóquese la mascarilla sobre la cara. Pellizque la tira de metal o el borde rígido de la mascarilla para que se amolde a la forma de su nariz.

7. Tire hacia abajo de la parte inferior de la mascarilla para que le cubra la boca y la barbilla.

8. Después de usarla, quítese la mascarilla; retire las cintas elásticas de detrás de las orejas manteniendo la mascarilla alejada de la cara y la ropa, para no tocar las superficies potencialmente contaminadas de la mascarilla.

9. Deseche la mascarilla en un contenedor cerrado inmediatamente después de su uso.

10. Lávese las manos después de tocar o desechar la mascarilla. Use un desinfectante a base de alcohol o, si están visiblemente sucias, láveselas con agua y jabón.