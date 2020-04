Coronavirus: hija de policía fallecido denunció que su padre murió sin recibir adecuada atención [VIDEO]

El coronavirus no cesa su avance en el Perú y el mundo y viene cobrando la vida de miles de personas. El último sábado se conoció el deceso de un policía, quien falleció tras contraer la pandemia y sin ser atendido correctamente.

Se trata del brigadier David Rodríguez Reyes. El miembro de la PNP formaba parte de la comisaría de La Victoria y tras tener problemas respiratorios, acudió al Hospital Nacional PNP Augusto B. Leguía.

Allí, Rodríguez pasó sus últimos días e incluso grabó un video para contar la situación por la que estaba atravesando y también hacer un llamado a Palacio de Gobierno ya que, en el referido nosocomio, el panorama no era nada alentador.

“Cada que camino, me agito mucho. Estoy con oxígeno, 15 litros. Por favor, señor presidente de la República, visítenos. Señor ministro del Interior, visítenos para que nos atiendan bien”, dijo el fallecido efectivo.

Tras no poder superar sus problemas respiratorios, el último sábado por la mañana, Rodríguez Reyes dejó de existir. Su hija, Krystell, no dudó en comunicarse con el medio Canal N para dar más detalles de lo ocurrido con su padre.

“No puede haber más policías como mi papá, como el superior Vásquez, no puede seguir pasando”, comenzó diciendo Krystell Rodríguez. Luego añadió lo siguiente: “Cuando él necesitaba que pase a ventilación mecánica, me dijeron que no hay y que no tenían atención en UCI”.

Asimismo, también afirmó que son muchos los policías que no están recibiendo una atención adecuada y que ahora está preocupada por su madre, quien también está con neumonía y fue internada en una conocida clínica local.

Por último, Krystell Rodríguez pidió que le realicen a ella y a su familia la prueba del hisopado debido a que en donde vive, es un hogar multifamiliar y hay niños y personas de edad.