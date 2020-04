Hombre en Estados Unidos fallece de coronavirus tras asegurar que medidas de protección eran 'tonterías'

Un hombre de Ohio de 60 años que criticó públicamente en Facebook las medidas de cuarentena y aislamiento social impulsadas por el gobierno estatal, murió el pasado miércoles en la ciudad de Columbus a causa del coronavirus.

La noticia fue revelado por el diario The Marion Star. La persona se llamaba John W. McDaniel y dio positivo por COVID-19. Antes de contagiarse, compartió en su red social una serie de publicaciones polémicas, en las que atacaba la decisión del gobernador de Ohio, Mike DeWine, de cerrar los establecimientos como medida de prevención ante la pandemia.

“Si lo que estoy escuchando es verdad, ese DeWine ha ordenado el cierre de todos los bares y restaurantes, yo digo, ‘tonterías’. Él no tiene autoridad. Si estás paranoico por miedo a enfermarte, simplemente no salgas. No debería impedir que nosotros vivamos nuestras vidas. La locura tiene que terminar”, escribió en Facebook el pasado 15 de marzo.

Las publicaciones fueron borradas, pero capturadas y criticadas por varias personas de la zona. Tras un tiempo, el obituario del hombre confirmó que falleció “con su amada familia a su lado por complicaciones del coronavirus".

McDaniel presentó los primeros síntomas de la enfermedad, y a pesar de que fue hospitalizado, su estado se agravó y murió el 15 de abril.

Según cifras oficiales, en el estado de Ohio ya suman 12,919 casos confirmados de COVID-19, y 509 defunciones. Su gobernador, Mike DeWine, fue el primer mandatario de todo el territorio estadounidense que anunció la suspensión de clases como medida de prevención del coronavirus.

Sectores ligados a la ultraderecha reclaman que se retome la actividad económica para evitar mayores perjuicios a los bolsillos de los ciudadanos, otro grupo, como algunos sanitarios, defiende la importancia de mantener las medidas de aislamiento para evitar una propagación mayor.