Coronavirus en Ecuador, minuto a minuto: infectados y muertos - HOY, sábado 25 de abril

Coronavirus Ecuador EN VIVO. Entérate de las últimas noticias sobre la expansión del COVID-19 en Guayaquil, Quito y el resto de regiones del país. Minuto a minuto sobre los nuevos casos de infectados, fallecidos y recuperados para hoy sábado 25 de abril.

Coronavirus en Ecuador

Ecuador es el segundo país en Sudamérica en cuando a casos de coronavirus se refiere. La cifra de infectados se elevó hasta los 22,719 contagios. Mientras que la cantidad de muertes ya se encuentra en las 576 personas fallecidas por culpa de la pandemia.

Noticias de Ecuador hoy sábado 25 de abril

Minuto a minuto.

Últimas noticias sobre coronavirus en Ecuador hoy 25 de abril

Ministerio de Salud de Ecuador

Número de infectados de coronavirus en Ecuador

Infectados: 22.719

Muertes: 576

Recuperados: 1.366

Mapa de coronavirus de Ecuador

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Guayas?

- Hasta el momento se han detectado 15.335 casos positivos en Guayas

Casos de coronavirus en Los Ríos

- Se han reportado 668 personas que padecen esta pandemia.

Coronavirus en Azuay

- El número de contagios es de 449 pacientes.

Coronavirus en Pichincha

- En Pichincha hay 1634 portadores de este virus.

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Guayaquil?

- 5565

¿Cuántos infectados de coronavirus hay en Quito?

- 919

Desaprobación del Ministerio de trabajo

Tras haberse reunido para poder reflotar la economía en Ecuador que viene dejando la crisis del coronavirus, el Ministerio de Trabajo no aceptó la idea de que se declaren tres meses de suspensión laboral sin remuneración, ni pagos de seguridad social.

Resaltando que la principal preocupación del ente ecuatoriano, es que se hagan respetar los derechos de todos los trabajadores y que no se afecte, aún más, el ingreso que tiene cada persona para poder sobrevivir.

Presidente Lenín Moreno declara 15 días de duelo

"No estuvimos preparados, nadie lo estuvo", señaló el presidente Lenín Moreno en su más reciente conferencia en Ecuador. El mandatario, con mucho pesar por los 403 fallecidos, anunció el homenaje que les realizará, que no solo implicará al gobierno, sino a los demás ciudadanos.

A través de su cuenta de Twitter, el presidente expresó: "Debemos a los compatriotas fallecidos una sepultura digna en camposanto y un justo homenaje de todo el país. He decretado 15 días de luto nacional en su memoria y solidaridad con los familiares". Una señal de respeto en medio de tanta desgracia.

¿Cómo obtener el salvoconducto en Ecuador?

A través de la página oficial de la Agencia Nacional de Tránsito de Ecuador, podrás solicitar un salvoconducto especificando para que lo usarás. Tras la aprobación solo deberás imprimirlo o mostrarlo desde el celular y presentarlo cuando el oficial de lo pida.

Ecuador prohíbe comercializar pruebas rápidas de COVID 19

Ecuador anuncia que se timaran sanciones contra las personas que comercialicen pruebas rápidas para diagnosticar el COVID 19, ya que estas podrían estar adulteradas. Además que solo el personal médico especializado es el encargado de hacer uso de estas pruebas.

Ecuador implementará el semáforo del COVID 19

La Ministra de Salud anunció en su último mensaje del pasado viernes 10 de abril, que a partir del lunes 13 se implementará el semáforo con restricciones distintas, según las provincias del país que estén en rojo, naranja y verde.

Los colores variarán de acuerdo a cuantos sea la cantidad de infectados en la localidad y así poder hacer el seguimiento necesario a cada provincia, siento el caso más estrictos con los que se encuentran en color rojo y naranja.

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa.

Mapa en tiempo real de casos de Coronavirus en todo el mundo

Actualizado.

Mapa del Coronavirus EN VIVO HOY

Mapa interactivo.

Últimas cifras de casos de coronavirus en Estados Unidos y todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 909,116 51,342 92,266 2. España 219,764 22,524 92,355 3. Italia 192,994 25,969 60,498 4. Francia 159,828 22,245 43.493 5. Alemania 154,159 5,653 106,800 6. Reino Unido 143,464 19,506 N/A 7.Turquía 104,912 2,600 21,737 8. Irán 88,194 5,574 66,599 9. China 82,804 4,632 77,257 10. Rusia 68,622 615 5,568

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 51,073 3,407 26,573 2. Ecuador 22,719 576 1,366 3. Perú 21,648 634 7,496 4. Chile 12,306 174 6,327 5. Colombia 4,561 215 927 6. Argentina 3,435 167 976 7. Bolivia 703 43 44 8. Uruguay 557 12 354 9. Venezuela 318 10 128 10. Paraguay 220 9 70

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 909,116 51,324 92,266 Canadá 43,551 2,294 15,444 México 11,633 1,069 2,627 República Dominicana 5,749 267 763 Panamá 5,166 146 271 Cuba 1,285 49 416 Costa Rica 686 6 196 Honduras 562 47 50 Guatemala 384 11 30 El Salvador 261 8 672 Martinica 170 14 77 Guadalupe 149 12 82

