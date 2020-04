Sergio Agüero tuvo que reemplazarse con Lionel Messi porque su versión virtual jugó mal en FIFA 20 [VIDEO]

Las horas libres de Sergio Agüero a causa de la cuarentena por el coronavirus hizo que revise algunas actividades por hacer. Aprovechando su pasión por el FIFA 20 en PlayStation, el delantero del Manchester City decidió hacer transmisión de sus juegos, con gran carisma.

El ‘Kun’ sacó a relucir una característica que pocos conocían, pero que genera gran sensación. Una de sus últimas transmisiones tuvo dos curiosas vivencias por parte de Sergio Agüero, ambas con sus compatriotas: Lionel Messi y los mellizos Rogelio y Ramiro Funes Mori.

Sergio Agüero decidió dejar en la banca a Lionel Messi

Según se pudo ver durante su participación en el FIFA 20, el goleador decidió que Lionel Messi, su amigo y compañero en la Selección Argentina, deba ser suplente. No obstante, parece que no fue lo más acertado, pues sus seguidores empezaron a criticarlo.

No solo por la decisión técnica, sino también porque el Sergio Agüero de la versión virtual del FIFA 20 no cumplía un buen partido. Ante ello, el ‘Kun’ no tuvo más remedio que hacer un cambio, dando el ingreso a Lionel Messi, que seguro lo ayudará mucho en ataque.

Los mellizos Funes Mori fueron confundidos por Agüero

Y previo a este encuentro que disputó Sergio Agüero, también fue protagonista de un divertido blooper. A la hora de seleccionar a su once inicial, pues en su equipo estaba el delantero Rogelio Funes Mori, al que elogió por sus valoraciones, pero no era quien quería.

“Son igualitos, pensé que tenía al defensa (en referencia a Ramiro)... porque mejor uno no se deja el cabello largo. Increíble, me confundí”, expresó Sergio Agüero con una sonrisa. En el videojuego, como en la vida real, los mellizos son muy parecidos físicamente.