Miguel Araujo tuvo un increíble cambio de look, que provocó Sergio Peña [FOTO]

El fútbol en Holanda se detuvo a causa del coronavirus, e incluso recientemente se anunció que la Eredivisie se canceló al no encontrar medidas sanitarias para que se siga jugando. Miguel Araujo y Sergio Peña fueron perjudicados en lo deportivo, pero decaen en lo personal.

Así, el tiempo que tienen ambos, por la combinación de la cuarentena y la falta de competencia, es aprovechado por los dos futbolistas peruanos en compartir juntos. Y en estas circunstancias, en la que muchas actividades quedaron detenidas, Miguel Araujo buscaba un corte de cabello.

Al no tener a un especialista, Sergio Peña pasó a ser el encargado de tomar la máquina de cortar pelo, tal como lo hicieron notar en una de las recientes historias que compartió Miguel Araujo a través de Instagram. No obstante, no fue nada convencional.

En el pasado, cuando estuvo por Alianza Lima, Talleres o la Selección Peruana, Miguel Araujo mostró una cabellera de mediano tamaño, un poco más larga en la parte alta, en la que solía impregnarse tinte claro. Seguro que ahora extrañará esa, porque quedó rapado.

Para sorpresa de todos sus fanáticos, Miguel Araujo terminó con el cabello corto hasta el ras, que mostró con una gran sonrisa, junto a Sergio Peña, que hizo notar que fue el autor de aquel extremo cambio de look. Las opiniones sobre esta variación estuvieron divididas.

En otra de las historias que compartió, Miguel Araujo decidió hacer una encuesta para consultar si su nuevo peinado “¿queda o no?”. Las votaciones quedaron con un 53% de aprobación, mientras que 47% rechazó dicho estilo. ¿Regresará a su estilo en el futuro cercano?