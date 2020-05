Doctor Elmer Huerta a favor de levantar la cuarentena: "La gente ya no va a obedecer más"

El coronavirus en Perú superó los 40 mil casos; sin embargo, la cuarentena en el país terminará el próximo 10 de mayo. Si bien el gobierno aún no analiza si extenderán la medida, el doctor Elmer Huerta expresó su desacuerdo en ello.

El especialista declaró a un medio local que el país ya está en el pico de la enfermedad, pero la bajada va a ser larga y vamos a tener que convivir con la pandemia.

"Ya se tiene que levantar. Hay mucha gente pobre en el Perú. Seis millones de personas no tienen qué comer, entonces ya es demasiado. Esa gente ya no va a obedecer más, si no hizo caso en 48 días, qué va a hacerlo en 60 días que se levante esto", explicó Elmer Huerta en Trome.

El especialista recalcó que esta cuarentena no es para eliminar el coronavirus, sino para evitar un mayor colapso de los hospitales.

"Estamos en el peor momento de la enfermedad desde el punto de vista de la salud pública, ya no hay frigoríficos para los muertos y las personas que están enfermas tienen dificultades para ser atendidas".