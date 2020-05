Sigue el Mensaje a la Nación de Martín Vizcarra EN VIVO vía TV Perú: HOY martes 5 de mayo

TV Perú EN VIVO Martín Vizcarra ofrece una conferencia de prensa EN VIVO HOY martes 5 de mayo dando a conocer detalles sobre la expansión del virus en territorio nacional. Podrás seguir el MINUTO A MINUTO desde aquí vía TV Perú, América Noticias, Canal N y Latina Noticias.

Vizcarra está junto a sus ministros de Estado dirigiéndose a la Nación en el día 51 de la cuarentena nacional dispuesta por su propio Gobierno con la finalidad de frenar la expansión del coronavirus en el Perú.

Coronavirus en el Perú: Cifras de HOY martes 5 de mayo

- ATENCIÓN, el presidente Martín Vizcarra confirmó nuevas cifras sobre la sala situacional del coronavirus en el Perú.

51.189 casos positivos

1.444 fallecidos

Martín Vizcarra EN VIVO HOY martes 5 de abril: Sigue AQUÍ el Mensaje a la Nación

- 2:07 p.m. Concluyó la conferencia de prensa por parte del presidente Martín Vizcarra.

- 2:03 p.m. Martín Vizcarra: "Las consecuencias económicas de la pandemia pueden ser similares a las de la Guerra del Pacífico".

- 1:50 p.m. Ministro del Interior Gastón Rodríguez, sobre el caso Los Intocables Ediles: "No tengo nada que ver, no estoy comprometido en la investigación, no me ha llamado la Fiscalía".

- 1:48 p.m. Víctor Zamora: "Debemos lamentar la muerte de 5 colegas luchando contra el COVID-19".

1:44 p.m. "Estamos redireccionando algunos fondos, pero fundamentalmente asistencia técnica para que conjuntamente con las regiones podamos utilizar", Víctor Zamora.

- 1:40 p.m. "El futuro está en manos de nosotros. Es un tema de responsabilidad. Si salgo, lo hago con medidas de seguridad. Pero decir, para cumplir se requiere más policías o militares, por favor...", Martín Vizcarra.

- 1:38 p.m. El presidente Vizcarra sobre la "normalidad" tras la pandemia: "Ya no hay normalidad. Esta es una nueva convivencia. No es que se levante el estado de emergencia y dejo de usar mascarilla. No podemos juntarnos hasta que no esté derrotada la enfermedad".

- 1:36 p.m. "Impedir que salga la gente las 24 horas al día por 7 días a la semana no es la solución. El futuro no está en manos de las Fuerzas Armadas, está en manos de nosotros, de los ciudadanos", comentó Martín Vizcarra sobre la propuesta del gobernador regional de Piura, quien le pidió toque de queda las 24 horas por 7 días de la semana en la mencionada ciudad.

- 1:33 p.m. Martín Vizcarra sobre ofertas de camas UCI: "Ahorita tenemos una oferta que supera las 800 camas UCI, esta semana esperamos llegar a las mil".

- 1:32 p.m. Víctor Zamora: "Estamos en plena epidemia y el impacto en los servicios genera enormes molestias porque la calidad no es la adecuada. Pero el esfuerzo que estamos haciendo es significativo".

- 1:31 p.m. Víctor Zamora: "Además del esfuerzo de ampliar la hospitalización, también hemos hecho el máximo esfuerzo de ampliar la consulta externa porque no todos los pacientes requieren hospitalización".

- 1:29 p.m. Ministro de Salud, Víctor Zamora: "Hoy tenemos 709 personas con ventilación mecánica. Al 15 de mayo debemos llegar a la meta de mil camas UCI operando".

- 1:25 p.m. "Ya se ha logrado trasladar a sus regiones a más de 19 mil personas. Seguiremos haciendo esfuerzos, siempre que exista la seguridad del caso", Martín Vizcarra.

- 1:21 p.m. Martín Vizcarra: "Hemos publicado un decreto de urgencia donde vamos a pedir a los colegios privados una justificación del costo que presta".

- 1:20 p.m. "En el corto y mediano plazo las clases NO pueden ser presenciales. Por un buen tiempo las clases deben ser a distancia".

- 1:19 p.m. "Hemos ingresado al Congreso un proyecto de ley para, a instanciasdel Minjus, para que el PJ analice excarcelar a personas encarceladas sin sentencia".

- 1:19 p.m. "A medida que tengamos una tasa de contagio menor que uno, podemos iniciar algunas actividades".

- 1:18 p.m. "Los focos de infección son mercados, bancos y transporte público. Estamos haciendo esfuerzos para ver qué medidas adicionales tomamos".

- 1:15 p.m. "Todavía este esfuerzo no lo hemos concluido, tenemos que continuar para tratar de contener esta epidemia".

- 1:14 p.m. "Sabemos que no podemos prescindir de los mercados. Pero no deben ser focos de contagio. Ese esfuerzo tenemos que continuarlo", Martín Vizcarra.

- 1:11 p.m. "Hoy salió el Decreto Supremo para lo que será el Bono Universal, ya se está comenzando a pagar pero se está generando aglomeraciones, eso es algo que no estamos buscando", Martín Vizcarra.

- 1:10 p.m. "El 15 de marzo se tomaron decisiones y se logró que la curva no sea tan alta. Si no hubiéramos tomado ninguna decisión, hubiéramos tenido 50 mil, 60 mil u 80 mil fallecidos. A la fecha, tenemos que 1,444 personas han fallecido producto del Covid-19".

- 1:07 p.m. Son, hasta el momento 1444 fallecidos en el Perú por coronavirus.

- 1:04 p.m. "El gran problema que tenemos es que en algunas regiones estamos llegando al límite de camas UCI. Por eso estamos llevando hospitales de emergencia", comentó Martín Vizcarra.

- 1:02 p.m. "Esta semana llega el primer lote de ventiladores mecánicos adquiridos al inicio de esta pandemia y, se pondrán al servicio los primeros ventiladores mecánicos que se han fabricado aquí".

- 1:01 p.m. 51.189 casos positivos de coronavirus, 5.509 hospitalizados y 709 en UCI.

- 1:01 p.m. Martín Vizcarra: "Tenemos que trabajar desigualdades en regiones. Donde haya mayores efectos de la enfermedad tenemos que poner mayor esfuerzo".

- 12:59 p.m. Se ha superado las 400 mil personas muestreadas.

- 12:56 p.m. Vizcarra sobre la reunión del Acuerdo Nacional: "Ha sido una reunión muy valiosa donde se han escuchado propuestas, pero también demandas y se ha acordado un grupo de trabajo permanente".

- 12:52 p.m. El presidente da detalles sobre lo que fue el Foro de Acuerdo Nacional relacionado a temas del coronavirus.

- 12:50 p.m. Inició la conferencia de prensa. El presidente se dirige a la Nación.

- El presidente saldrá en todos los medios de comunicación al promediar las 12:30 p.m. para ofrecer una conferencia de prensa en el marco del día 51 de cuarentena nacional. Sigue la TRANSMISIÓN EN VIVO desde aquí.

Martín Vizcarra estuvo en la sesión 128 del foro del Acuerdo Nacional

El presidente participó junto a sus ministros de Estado de una reunión virtual para debatir sobre los avances que se han tenido respecto a la evolución del coronavirus en nuestro país y, reforzar algunas medidas.