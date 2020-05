España: concursante de MasterChef presenta un ave sin cocinar como plato y logra el repudio de todos [VIDEO]

La última edición del programa MasterChef 8 de España exhibió un hecho que ha generado el repudio de concursantes, jurado y audiencia. Una concursante presentó como su plato a un ave sin desplumar ni cocinar, en un acto que se volvió rápidamente en viral en Facebook, YouTube y otras redes sociales.



Saray, una joven educadora que había obtenido reconocimiento en su primera participación en MasterChef 8 de España, estuvo en el ojo de la tormenta en la edición del lunes, en donde le dieron un lapso de tiempo para cocinar un plato a la vista de todo el jurado y concursantes para tentar la opción de salvarse de la eliminación. El resultado: nauseabundo.

La participante no tuvo mejor idea que presentar una perdiz sin cocinar ni desplumar decorado por una salsa, al cual llamó como "Pájaro muerto en lo alto de un plato". La indignación no se hizo esperar y el trío de jueces la lapidaron, siendo el chef español Jordi Cruz quien no pudo aguantar su molestia.



Evidente indignación en MasterChef

El chef no pudo contener su rabia y ni dio a pie a una respuesta de Saray, al considerar que faltó el respeto a todos con esa terrible presentación, a la cual sepultó como el peor plato y la peor concursante en la historia del programa.

"Te voy a ser franco. No he visto tu cocinado, no he visto lo que has hecho. Que me faltes el respeto a mí, que lo has hecho, que le faltes el respeto a tus compañeros, que lo has hecho, que le faltes el respeto al programa y a los 28.000 candidatos a entrar a estas cocinas, evidentemente no se puede hacer", señaló de forma iracunda.

"Entiendo que no quieras cocinar, que te rindas, lo entiendo todo. Pero lo que le has hecho a este producto no tiene justificación ninguna (...) ¡Ni se te ocurra abrir la boca! Ni se te ocurra. Porque no tienes nada que decir. Nada. Absolutamente nada", agregó.

Tras ello, el chef expresó su perdón por el error al dejarla entrar al concurso y la invitó a que se vaya del lugar en ese mismo momento. "Nos hemos equivocado terriblemente contigo. Y me sabe mal. Este jurado se ha equivocado. Creo que es la vez que más nos hemos equivocado a la hora de dejar entrar a alguien por esa puerta en ocho años", sentenció.

Rápidamente, el programa español MasterChef 8 se volvió tendencia en España y Saray también, a la cual le llovieron las críticas y que, pese a ello, alegó que volvería a presentar dicho plato.