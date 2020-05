Coronavirus en Colombia: últimas noticias: muertes y fallecidos [Viernes 8 de mayo]

Coronavirus Colombia EN VIVO | Repasa las últimas noticias del brote del COVID-19 en tierras colombianas con la cifra exacta y las estadísticas con los casos de contagiados y fallecidos minuto a minuto en el país que preside Iván Duque HOY viernes 8 de mayo, a través de Líbero.pe.

Coronavirus en Colombia hoy viernes 8 de mayo

- 10: 00 a.m. El Ministerio de Salud te recuerda lo importante que es mantener las medidas sanitarias necesarias para la prevención de la COVID 19

En este momento es muy importante que los colombianos mantengan el distanciamiento físico y apliquen con disciplina todas las medidas de prevención. Toma decisiones responsables y #EvitaElCoronavirus pic.twitter.com/Qjqct2VGOu — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 8, 2020

- 9: 30 a.m El viceministro de Salud, recalcó el lado positivo de esta cuarentena: "No todos los efectos de la cuarentena son negativos. Esta experiencia nos ha permitido tener más cercanía familiar, mayores dinámicas de contacto, y el fortalecimiento de las relaciones con nuestros seres queridos"

- 9: 00 a.m. Viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso: "La salud mental es una preocupación principal para el Gobierno. Por eso se han tomado medidas como el establecimiento de espacios controlados de ejercicio para adultos y, recientemente, las salidas de niños por 30 minutos, 3 días a la semana"

- 8: 30 a.m. El Ministerio de Salud anunció que en junio la pandemia de la COVID 19 llegará a su pico más alto, sin embargo, los daños no serán catastróficos, lo que si pasaría de no haber tomado las acciones necesarias: "seguramente tendrá una extensión mucho menor de la que tuviéramos si no se hubieran tomado acciones como el aislamiento preventivo”.

Colombia extenderá la cuarentena hasta el 25 de mayo

La expansión del coronavirus en Colombia todavía no se ha frenado, lo que obliga al gobierno central, que lidera Iván Duque, a tomar nuevas medidas. La cuarentena iba a terminar el 11 de mayo, pero el aumento de los casos de contagio ha hecho que se extienda.

A través de conferencia de prensa, la máxima autoridad reveló que la nueva fecha del final de la cuarentena será el 25 de mayo. No obstante, poco a poco, se irá activando el comercio, sectores industriales, ventas por mayor de automotores, muebles y artículos de primera necesidad. Todos con protocolos de sanidad.

Gobierno anuncia reactivación de ciertos sectores

A pesar de que la crisis por el coronavirus se mantiene activa en Colombia, el presidente Iván Duque aprobó que algunos sectores regresen a la actividad luego de la para de labores por la cuarentena nacional. Eso sí, con estrictos protocolos de sanidad. Aquí la lista de actividades que se reanudarán.

- Producción de textiles

- Producción de prendas de vestir

- Producción de artículos de cuero

- Producción de papel y cartón

- Transformación de la madera

- Productos elaborados de metal

- Fabricación de sustancias y productos químicos

- Fabricación de aparatos y equipos electrónicos

Número de infectados en Colombia

Casos: 8,613

Recuperados: 2,013

Muertos: 378

Casos de coronavirus por departamento en Colombia

Bogotá: 3.272

Valle del Cauca: 1.135

Meta: 717

Atlántico: 641

Antioquia: 451

Bolívar: 405

Amazonas: 230

Cundinamarca: 259

Magdalena: 256

Nariño: 247

Risaralda: 211

Huila: 137

Tolima: 94

Norte de Santander: 85

Caldas: 91

Cesar: 70

Quindío: 63

Boyacá: 60

Santander: 40

Cauca: 40

Córdoba: 29

Chocó: 24

Casanare: 20

Caquetá: 15

La Guajira: 14

San Andrés y Providencia: 6

Sucre: 1

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 451 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 3,272 infectados

¿Cuántos infectados por coronavirus hay en Tolima?

- 94 infectados

Casos confirmados de coronavirus en Atlántico

- 641 infectados

¿Hasta cuándo durará la cuarentena en Colombia?

El presidente Iván Duque extendió el aislamiento preventivo obligatorio hasta 11 de mayo con la apertura de los sectores de construcción y manufactura.

Mapa de coronavirus Colombia por departamentos

Mapa del coronavirus en tiempo real hoy 22 de abril

Coronavirus Pandemic COVID 19 Live World Map Count

Mapa en tiempo real y evolución de casos de coronavirus por país

Cifras actualizadas de casos de coronavirus en todo el mundo

Número de infectados, muertos y recuperados en Estados Unidos, España, China y el resto del mundo.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Estados Unidos 1,283,951 76,450 214,844 2. España 256,855 26,070 163,919 3. Italia 215,858 29,958 96,276 4. Reino Unido 206,715 30,615 N/A 5. Rusia 177,160 1,625 23,803 6. Francia 174,791 25,987 55,027 7. Alemania 169,175 7,357 139,900 8. Turquía 133,721 8,609 51,370 9. Brasil 127,655 7,485 45,815 10. Irán 103,135 6,486 82,744

Reporte actualizado. Países con más casos de coronavirus en Sudamérica

Casos de infectados y muertos en Brasil, Perú, Chile, Ecuador y toda Sudamérica.

País Infectados Muertes Recuperados 1. Brasil 127,655 8,609 51,370 2. Perú 58,526 1,627 18,388 3. Ecuador 30,298 1,654 3,433 4. Chile 24,581 285 11,664 5. Colombia 8,959 397 2,148 6. Argentina 5,208 273 1,601 7. Bolivia 1,886 91 198 8. Uruguay 673 17 486 9. Paraguay 462 10 148 10. Venezuela 379 10 176

Estados Unidos, México y otros países del Caribe

Últimas cifras actualizadas del avance del coronavirus en América del Norte y el Caribe.

País Infectados Muertes Recuperados Estados Unidos 1,283,951 76,450 214,844 Canadá 64,817 4,404 28,954 México 27,634 2,704 17,781 República Dominicana 9,095 373 2,064 Panamá 7,731 218 859 Cuba 1,729 73 1.031 Honduras 1,461 99 132 Costa Rica 765 6 413 Guatemala 798 21 86 El Salvador 695 15 245 Martinica 182 14 83 Guadalupe 152 12 98

¿Qué significa COVID-19?

La OMS definió el nombre de COVID-19 al acrónimo de coronavirus disease 2019. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo.

¿Cómo se propaga el coronavirus?

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a 2 de los 5 sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

