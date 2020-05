Guionista de Los Simpson admite que predijeron el coronavirus y los avispones asesinos

Enterado de que los fanáticos de Los Simpson hablan sobre una posible predicción del coronavirus y los avispones asesinos en un capítulo de 1993, uno de los guionistas de la serie, Bill Oakley, comentó al respecto

Bill Oakley admitió que, posiblemente, hayan realizado la predicción de la COVID-19 y la aparición de dichos insectos, según una publicación suya en su cuenta de Twitter.

"Ok, bien, supongo que lo hicimos", escribió el escritor cuando comentó acerca del capítulo en mención, el cual se llama 'Marge Encadenada'.

Como se recuerda, ese episodio se viralizó hace unos meses ya que allí la trama se desarrollaba acerca de un virus proveniente de Asia que saturó el sistema de salud en Springfield.

Pero hace poco volvió a la palestra con la aparición de unos avispones asesinos en Estados Unidos. Y es que en el mismo capítulo del virus chino, también aparecen unos insectos voladores que alarman a los ciudadanos.

"Es, principalmente, una coincidencia, porque los capítulos son tan antiguos que la historia se repite. La mayoría de estos se basan en cosas que ocurrieron en los 60, 70 y 80", había manifestado con anterioridad Oakley.

Shit the simpsons really did predict 2020 pic.twitter.com/dadM5jvLrB