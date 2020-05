Coronavirus en Perú, últimas noticias: 94.933 contagios y 2.789 muertes - HOY lunes 18 de mayo

Coronavirus en Perú | Las últimas noticias respecto al avance de la COVID-19 en territorio peruano con las nuevas disposiciones que anuncia el presidente Martín Vizcarra. Además, conoce las cifras actualizadas de contagiados, fallecidos y recuperados minuto a minuto de HOY lunes 18 de mayo.

Coronavirus en Perú: resumen del 18 de mayo

La pandemia del coronavirus sigue registrando más casos con el paso de los días, aunque todavía está la esperanza que durante estos días se pueda llegar al pico máximo de contagio en el Perú. El Minsa reportó 94.933 contagiados y 2.789 personas fallecidas hasta el lunes 18 de mayo.

Si bien la cifra es alta, todavía es alta, se registró una disminución en la cantidad de casos que se registraron en las últimas 24 horas. Del sábado para domingo aumentaron 3.732 infectados y del domingo para lunes 2.660, una amplia diferencia que puede significar la curva de descenso.

Recordemos que el presidente Martín Vizcarra anunció hace algunos días que ya estaban en el tope máximo de casos de contagio, aunque el descenso no fue notorio hasta ahora. No obstante, todavía es un largo recorrido para controlar la enfermedad.

Mapa del coronavirus en el Perú HOY lunes 18 de mayo

Sigue todas las noticias con información actualizada.

- 9:00 p. m. Si bien la venta de alimentos por delivery fue habilitada por el gobierno, los protocolos de sanidad deben cumplirse previamente. Un local de KFC de Pueblo Libre fue clausurado al no acatar las medidas de higiene.

- 8:00 p. m. Un sismo de 5.4 grados se registró en las últimas horas en la región Apurímac. En los últimos días, distintos lugares del país pasaron por lo mismo.

- 7:15 p. m. Los trámites para el retiro del 25 % de los aportes AFP en medio de la crisis sanitaria empezar el último lunes. Los reportes de las organizaciones indican que más de 150.000 personas optaron iniciar por el proceso.

- 6:30 p. m. Gastón Rodríguez, el ministro del Interior, reveló que 510 estudiantes de la Escuela de Oficiales y Suboficiales recibieron el alta tras ser diagnosticados como positivos el 29 de abril.

- 5:45 p. m. El Ministerio de Transportes y Comunicaciones habilitó a empresas de Claro, Entel, Telefónica y Bitel tras aprobar sus protocolos de sanidad. De esta forma, podrán iniciar la instalación de servicios, call centers, consultas por averías y trabajos en oficina.

- 5:00 p. m. Julio Chávez, alcalde de San Martín de Porres, reveló que no recibió a tiempo el informe del Ministerio de Salud que prohibía la salida de los niños para el tiempo de recreación en el distrito. Lamentó la falta de coordinación.

- 4:15 p. m. Se registraron algunos casos de familias que decidieron salir a las calles en compañía de sus niños, luego de que el gobierno otorgó el permiso diario de 30 minutos en menores. Han cumplido con las respectivas normas.

- 3:30 p. m. Hace algunos días el presidente Martín Vizcarra anunció que el Perú llegó al tope de contagio, aunque los resultados no han sido muy notorios. No obstante, es evidente la reducción diaria de casos, pues del sábado para domingo aumentaron 3.732 infectados y del domingo para lunes 2.660. Mínima diferencia, pero que denota los resultados tras el gran esfuerzo.

- 2:45 p. m. Minsa envía el último reporte actualizado con las cifras de casos en el Perú:

Contagiados : 94.933



: 94.933 Muertes : 2.789



: 2.789 Recuperados: 30.306

- 2:20 p. m. Reportan que 20 distritos fiscales acordaron postergar trabajo presencial hasta que pasen pruebas de descarte.

- 2:00 p. m. Ciro Maguiña, vicedecano del Colegio Médico: "Hemos llegado a un límite real, el colapso está ad portas, no solo los hospitales, también están llenas las clínicas. Las personas en los seguros tienen que hacer cola, muchos me llaman y dicen que no hay espacios. Urgentemente se tienen que habilitar más camas"

- 1:30 p. m. Ministerio de Salud publica una guía con indicaciones para las mujeres gestantes en tiempos de COVID-19.

¡Empezamos la Semana de la Maternidad Saludable, Segura y Voluntaria!🙂 Compartimos cuatro indicaciones que mamá🤰 deberá seguir para realizar sus cuidados prenatales en tiempos de coronavirus. #CuidandoAMamá pic.twitter.com/h7VnYjGcOp — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 18, 2020

- 1:00 p. m. Pold Gastello, reconocido artista peruano, está delicado de salud tras dar positivo por coronavirus. El actor de 52 años se encuentra en Unidad de Cuidados Intensivos.

Nuestro compañero Pold Gastelo necesita nuestra solidaridad, si está en tus posibilidades aquí dejo el número de cuenta en BCP #FuerzaPold pic.twitter.com/Ww6XIvFVLQ — Mónica Sánchez (@21Cordeliamar) May 18, 2020

- 12:30 p. m. De acuerdo al Gobierno, entre el jueves y domingo se realizaron 11 viajes al interior del país, con el propósito de "fortalecer la capacidad de respuesta frente al COVID-19"

- 12:15 p. m. El presidente Martín Vizcarra no realizará este lunes su habitual conferencia de prensa. Informan desde Palacio que el jefe de Estado se encuentra liderando una nueva sesión del Consejo de Ministros.

- 12:00 p. m. Dr. Elmer Huerta sobre salida de niños en tiempos de pandemia: "Este es un virus respiratorio que se contagia de persona a persona cuando alguien se acerca. Este virus no está dando vueltas en el aire del parque. Obviamente también podemos infectarnos si tocamos objetos en el que alguien ha estornudado o escupido secreción en cantidad"

- 11:45 a. m. En Cañete, se eleva el número de extranjero detenidos por incumplir Estado de Emergencia Nacional.

- 11:15 a. m. Bancadas solicitaron al presidente del Congreso que ley contra especulación de precios se priorice en el pleno.

- 10:45 a. m. Javier Llamoza, máxima autoridad del Colegio de Químicos Farmacéuticos, sobre alza de precios de medicamentos: "Es abusivo y criminal"

- 10:00 a. m. Sociedad de Pediatría advierte que salida de niños aumentaría muerte de adultos mayores por coronavirus.

- 9:45 a. m. Fundación FIFA organizará partido para recaudar fondos y combatir la COVID-19. "Tenemos la responsabilidad de mostrar solidaridad y seguir haciendo todo lo posible por participar en las actividades de lucha contra la pandemia y apoyarlas", señaló Gianni Infantino, presidente de la FIFA.

- 9:15 a. m. Gastón Rodríguez, ministro del Interior: "Tenemos al momento 5400 efectivos infectados (con coronavirus) y 92 fallecidos, es la cifra del día"

- 9:00 a. m. Walter Martos, ministro de Defensa: "En este tema de la salida de niños, los padres deben sumir su responsabilidad. El criterio de cada uno de los padres es muy importante"



- 8:45 a. m. El Ministerio de Salud anunció la relación de distritos y regiones donde aconseja que los menores de 14 años aún no salgan a las calles.

¡Atención, padres!📣Emitimos la alerta epidemiológica Nº17-2020 con información de los distritos con alto riesgo de contagio de #COVID19, con el propósito de aminorar el riesgo de transmisión en menores de 14 años que se desplacen fuera de casa.



📥 https://t.co/sbepYy5VEC pic.twitter.com/tRbQrXLA1N — Ministerio de Salud (@Minsa_Peru) May 18, 2020

- 8:30 a.m. De acuerdo a la encuesta realizada por Ipsos Perú, el 41% de peruanos está desempleado y no recibe ingresos económicos.

- 8:15 a. m. Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID-19: "Lo lógico es que una cosa es la información del sistema y otra cosa es la información que a mano se logra tener en el hospital. Yo confiaría más en la información local. (...) Hemos conversado con el presidente en muchas ocasiones acerca del desbalance que hay en las cifras y que habrá siempre. Una cosa la información epidemiológica que es muy técnica, que corresponde a cada paciente que ha dado positivo. Si uno analiza la cantidad de muertes en nuestro país, lo que se realmente se reporta. Estamos hablando de un porcentaje significativo de personas que mueren simplemente como sospecha de COVID-19. Así ocurre en el resto del mundo"

- 8:00 a.m. Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID-19, indica que la información número en relación con los avances del coronavirus es inexacta y que el mandatario Martín Vizcarra lo sabe.

- 7:45 a. m. Se espera que en las próximas horas el Gobierno de Martín Vizcarra anuncie un reporte actualizado sobre la evolución del coronavirus en territorio peruano.

- 7:30 a. m. Ministerio de Educación evalúa ampliar el años escolar en las escuelas públicas hasta marzo del 2021.

- 7:15 a. m. Desde hoy los afiliados a las AFP pueden solicitar el retiro de hasta el 25% de sus fondos previsionales. Dicho trámite se realiza vía www.consultaretiroafp.pe

- 7:00 a .m. Iniciamos un nuevo día lleno de información sobre la expansión del coronavirus en el Perú. Sigue desde aquí todas las incidencias respecto a la pandemia mundial que azota a nuestro país.

Portadas principales diarios Perú lunes 18 de mayo

- La República

¿La cuarentena no termina el 24 de mayo?

"Este virus ha cambiado las costumbres y la vida de todos. Así que decir que el 24 de mayo regresaremos a la normalidad, no pasará. Recién se levantarán todas las medidas cuando el coronavirus este completamente controlado. Las evaluaciones se mantienen”, indicó Martín Vizcarra cuando fue consultado en Tacna sobre la final del estado de emergencia.

De la misma forma, Vizcarra Cornejo reveló que algunas disposiciones seguirán vigentes luego del confinamiento. "Hay algunas normas que se mantendrán, como la prohibición de que las personas se aglomeren en un lugar. Por eso las reuniones, clases presenciales, atención de restaurantes en locales y locales de reuniones no estarán activos todavía", apuntó.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) hasta las 00:00 horas del 17 de mayo reveló un total de:

Número de contagiados: 94.933



94.933 Número de muertes: 2.789



2.789 Número de recuperados: 30.306

¿Cuántos infectados por coronavirus COVID-19 hay en las regiones del Perú?

Mapa del coronavirus en el Perú. Los departamentos en el país sufren ante la rápida propagación de la pandemia, dado que el número de infectados aumenta de manera acelerada día a día. Hasta ahora es Lima la región con más pacientes contagiados con la COVID-19.

A continuación te detallamos el número de infectados por cada región:

Lima : 61.197

: 61.197 Callao : 6.782

: 6.782 Lambayeque : 4.961

: 4.961 Piura : 3.091

: 3.091 Loreto : 2.811

: 2.811 La Libertad : 2.324

: 2.324 Áncash : 2.153

: 2.153 Ucayali : 2.032

: 2.032 Arequipa : 1.929

: 1.929 Ica : 1.540

: 1.540 Junín : 1.149

: 1.149 San Martín : 652

: 652 Tumbes : 639

: 639 Cusco : 626

: 626 Huánuco : 504

: 504 Cajamarca : 435

: 435 Ayacucho : 406

: 406 Amazonas : 317

: 317 Huancavelica : 242

: 242 Tacna : 216

: 216 Puno : 214

: 214 Pasco : 211

: 211 Madre de Dios : 204

: 204 Moquegua : 193

: 193 Apurímac: 105

¿Qué canales transmiten noticias de coronavirus en Perú?

La información acerca del coronavirus en el Perú llega a los diferentes medios de comunicación para posteriormente ser emitidos mediante sus señales de televisión, radio, etc.

Aquí la lista los canales que siguen el minuto a minuto del coronavirus en el Perú:

Latina Televisión - Canal 2

América Televisión - Canal 4

Panamericana Televisión - Canal 5

TV Perú, señal oficial - Canal 7

ATV - Canal 9

RTV - Facebook de La República

¿Qué es la COVID-19?

La COVID-19, coronavirus o SARS-CoV-2, es una enfermedad infecciosa que se pudo descubrir recientemente. Tanto el nuevo virus como la enfermedad eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan, China, en diciembre del 2019.