Coronavirus en Colombia: número de casos y muertes - HOY martes 19 de mayo

- 7:40 p. m. De acuerdo a la Secretaria de Salud, los municipios que continúan sin casos confirmados de coronavirus en Atlántico son las poblaciones de Usiacurí, Tubará, Campo de la Cruz y Suan.

- 7:30 p. m. Informan que más de 5 mil colombianos han regresado al país en vuelos humanitarios en medio de la pandemia.

- 7:00 p. m. Google ayudará en la detección de casoso confirmados de coronavirus en la región de Antioquia. "Se trata de un sistema de monitoreo de los ID de los celulares que en todo momento respeta la privacidad e identidad de las personas, pero permiten enviarles mensajes de advertencia", señala la Gobernación de Antioquia.

Conferencia del presidente Iván Duque

- Presidente Iván Duque: "En Sudamérica todos los países estamos avanzando hacia un proceso de reactivación de vida productiva, pero teniendo extremo cuidado. Hacerlo de manera progresiva es importante para que contribuya al desarrollo humano y social de nuestros países"

- Presidente Iván Duque: "El 80% de las entidades públicas deben procurar que sus trabajadores estén haciendo trabajo en casa, nosotros tratemos de mantener ese lineamiento desde el sector público donde seguimos avanzando en nuestra vida productiva"

- Presidente Iván Duque da luz verde para que comercio y servicios se reactiven de acuerdo con la decisión de los alcaldes.

- Gobierno de Colombia indica que las clases virutales continuarán en junio y julio. "Se está llevando a cabo esa conversación con las instituciones de educación superior y cuál es la idea, que a partir del mes de agosto empecemos a recuperar presencialidad bajo un modelo de alternidad", expresa Duque.

Colombia amplía la cuarentena

- Presidente Iván Duque anuncia que medida de aislamiento obligatorio se amplía hasta el 31 de mayo a nivel nacional. Mientras que la emergencia sanitaria también se extiende hasta el 31 de agosto.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Colombia?

16.935 pacientes infectados

4.050 pacientes recuperados

613 pacientes fallecidos

- Presidente Iván Duque: "Cuando nosotros comparamos en muertes por millón de habitantes a nuestro país con otros países del mundo que han tenido serias afectaciones, nos damos cuenta que Colombia está en una posición que es favorable desde el punto de vista de no tener un aumento exponencial"

- Presidente Iván Duque: "Del total de Unidades de Cuidado Intensivo que tiene nuestro país tenemos en este momento una disponibilidad cercana al 50% para atender al COVID-19"

🎥 #EnVivo | Nuevas medidas de #PrevenciónyAcción implementadas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos del COVID-19 en el país. https://t.co/j6MKHi1XlU — Presidencia Colombia 🇨🇴 (@infopresidencia) May 19, 2020

- 4:00 p.m. Consejo Gremial Nacional propone al Ministerio de Trabajo paquete de medidas que permitirá preservar al empleo formal.

- 3:30 p. m. Gobierno de Iván Duque publica un video con las recomendaciones que deben seguir las personas mayores de 70 años en tiempos de COVID-19.

- 3:00 p. m. Aeropuerto José María Córdoba de Rionegro, ubicado en Antioquía, prepara su protocolo de bioseguridad para cuando pueda reabrir sus puertas.

- 2:30 p. m. Cercos epidemiológicos, uso de tecnología y cultura ciudadano han ayudado para que Antioquía mantenga moderadas las tasas de afectación por COVID-19.

- 1:30 p. m. De acuerdo a la Policía Nacional, durante el aislamiento social, 1.125 niños han sido víctimas de abuso sexual en territorio colombiano.

- 12:30 p. m. Ministerio de Educación informa sobre los beneficios del programa de 'Conectividad del Gobierno Nacional' y su importancia.

Con el programa de conectividad del Gobierno Nacional más de 267 mil hogares de estratos 1 y 2 serán los primeros en acceder a Internet con tarifas económicas para estudiar, trabajar en casa y mucho más. #MásHogaresConectados 🏘🌐🇨🇴 https://t.co/Y9uITuydmv pic.twitter.com/9u2DSIWnHz — MinEducación (@Mineducacion) May 19, 2020

- 12: 00 p. m. Carmen Vásquez, la ministra de Cultura, anunció que a través del Decreto 475, un total de 110 municipios han realizado la transferencia de $18.942 millones de pesos para afrontar la crisis del coronavirus.

- 11: 30 a. m. El Gobierno de Iván Duque estarían pensando en ampliar la cuarentena por dos semanas hasta el 07 de junio.

- 11: 00 a. m. La Organización Mundial de Salud, anuncia que la desinfección de calles es peligroso e ineficaz:

“No se recomienda el rociado o la fumigación de espacios exteriores, como calles o mercados, para matar al virus causante de la covid-19 u otros patógenos, pues la acción del desinfectante se ve anulada por la suciedad (…) Ni siquiera en ausencia de materias orgánicas, es poco probable que el rociado químico cubra correctamente todas las superficies durante el tiempo de contacto necesario para desactivar a los agentes patógenos”, indica la OMS.

- 10: 30 a. m. Alcaldesa de Tumaco, María Emilsen Angulo Guevara, hace controversial pedido ante el incumplimiento de las normas de las personas en la cuarentena:

"Si tiene que salir salga pero por lo menos póngase un trapo en la boca. Ya han dicho como se hacen hasta con una media, con un calzón con cualquier cosa se puede hacer un tapabocas”.

- 10: 00 a. m. Ministerio de Salude Colombia informa que envía ayuda al Amazonas para ayudar a las localidades de la región a combatir la pandemia.

Para mitigar la COVID-19 en el Amazonas, el Gobierno Nacional, con apoyo de la @OPSOMS_Col, ha enviado 59 profesionales de la salud a Leticia. Nuestro compromiso es proteger a la ciudadanía y fortalecer la salud en el departamento. #CooperaciónEsPrevención pic.twitter.com/emHcNKihoq — MinSaludCol (@MinSaludCol) May 19, 2020

- 9: 30 a. m. Iván Duque y su mensaje al pueblo colombiano en medio de la pandemia de la COVID 19.

Nosotros enfrentamos esta pandemia y damos pasos prudentes para retomar vida productiva, como lo hacen otros países. Si obramos con responsabilidad, saldremos adelante; pero si no nos cuidamos y tenemos conductas desafiantes le hacemos un daño a la sociedad. #PrevenciónYAcción pic.twitter.com/ADtoXcXOWn — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 19, 2020

- 9: 00 a. m. Iván Duque anuncia medida para ayudar a los restaurantes del país que se han visto afectados por la crisis económica.

Para apoyar a los restaurantes, decidimos que se suspenderá el cobro del impuesto al consumo hasta diciembre. Así mismo, el IVA sobre arrendamiento de locales comerciales se exceptúa hasta el 31 de julio. #PrevenciónYAcción (1/2) @DIANColombia pic.twitter.com/uteJgVZHV3 — Iván Duque 🇨🇴 (@IvanDuque) May 19, 2020

- 8: 30 a. m. El jugador de River Plate, Juanfer Quintero, regreso a Colombia en un vuelo de repatriación.

- 8: 00 a. m. Iván Duque, anunció que durante tres días [19 de junio, 3 de julio y 19 de julio) los colombianos podrán comprar sin IVA, esto con la finalidad de reactivar la economía.

.- Buenos días, a continuación te traemos los últimos aontecimientos con respecto a la pandemia del coronavirus en Colombia.

Campaña iniciativa “AyudarNosHaceBien Unidos Somos Más Fuertes”

Esta iniciativa se ha creó hace casi un mes, con la finalidad de poder ayudar a los más necesitados en el país cafetero. Es un proyecto en equipo entre el sector privado y la sociedad civil. Es liderado por María Juliana Ruiz, Primera Dama de Colombia, y ya cuenta con los primeros interesados en aportar: La Fundación Solidaridad por Colombia, las Plataformas y supermercados, inician participando en la campaña: Rappi, Tu Orden, Merqueo, Teate, Fenaltiendas, Éxito, Domicilios.com, Uber Eats, iFood, La 14, Fenalco y Función Pública.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en las regiones de Colombia?

Estas regiones de Colombia también presentan pacientes con coronavirus:

Bogotá: 4.892

Valle del Cauca: 1.557

Atlántico: 1.383

Meta: 940

Bolívar: 1.051

Amazonas: 924

Antioquia: 501

Nariño: 376

Cundinamarca: 320

Magdalena: 355

Risaralda: 236

Huila: 187

Tolima: 134

Caldas: 108

Norte de Santander: 105

Boyacá: 89

Quindío: 78

Cesar: 72

Cauca: 54

Santander: 42

Córdoba: 51

Chocó: 40

La Guajira: 32

San Andrés y Providencia: 21

Casanare: 25

Caquetá: 19

Vaupés: 11

Sucre: 4

Putumayo: 2

Arauca: 1

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Antioquia?

- 501 infectados

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Bogotá?

- 4.892 infectados

¿Qué es el coronavirus?

Los coronavirus son una extensa familia de virus que pueden causar enfermedades, tanto en animales como en humanos, pero sobre todo han estado viviendo en los murciélagos desde tiempos ancestrales. En los humanos se sabe que varios coronavirus causan infecciones respiratorias que pueden ir desde el resfriado común hasta enfermedades más graves como el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS) y el síndrome respiratorio agudo severo (SRAS). El coronavirus que se ha descubierto más recientemente causa la enfermedad por coronavirus COVID-19.

¿Dónde se originó el nuevo coronavirus?

Este nuevo coronavirus (COVID-19) tuvo su primer brote en la ciudad de Wuhan, China. Según reportes, el primer caso podría haberse registrado en el mercado de aquel lugar, un sitio donde vendían todo tipo de animales comunes y exóticos, que eran utilizados para fines alimenticios y se encontraban en condiciones insalubres.

¿Qué animal creó el coronavirus?

El coronavirus ha habitado en los murciélagos desde tiempos ancestrales y existen varios tipos de este virus. Sin embargo, el animal mencionado no es quien transmitió la COVID-19 a los humanos, sino que hubo otra criatura que actuó como intermediaria para llegar a las personas. No obstante, aún no se sabe exactamente que especie fue, pero se sospecha del pangolín, un animal parecido a un armadillo.

¿Cómo se transmite el coronavirus?

Una persona puede contraer la COVID-19 por contacto con otra que esté infectada por el virus. La enfermedad puede propagarse de persona a persona, a través de las gotículas procedentes de la nariz o la boca, que salen despedidas cuando un individuo infectado tose o exhala.

Estas gotículas caen sobre los objetos y superficies que rodean a la persona, de modo que otras pueden contraer la COVID-19 si tocan estos objetos o superficies y luego se llevan las manos a los ojos, la nariz o la boca.

También pueden contagiarse si inhalan las gotículas que haya esparcido una persona con COVID-19 al toser o exhalar. Por eso es importante mantenerse a más de 1 metro (3 pies) de distancia de alguien que se encuentre enfermo.

La OMS está estudiando las investigaciones en curso sobre las formas de propagación de la COVID-19 y seguirá informando sobre los resultados actualizados.

Recomendaciones para evitar contagiarse de coronavirus

- Lavarse las manos con agua y jabón de cualquier tipo

- Evitar tocarse la cara, los ojos, la nariz y la boca sin lavarse las manos

- Cubra su nariz y boca al toser o estornudar

- Evite contacto con personas con dolencia respiratoria.

- Evite saludar con beso en la cara

Síntomas del Coronavirus

- Secreciones nasales

- Dolor de garganta

- Tos

- Fiebre

- Dificultad para respirar (en casos graves)

Nuevos síntomas del coronavirus

El especialista en la investigación del VIH y director del instituto de virología de la Universidad de Bonn, el alemán Hendrik Streeck, ha descubierto nuevas señales que permiten conocer más de la evolución del coronavirus tras haber entrevistado a más de un centenar de personas infectadas con coronavirus de Wuhan, donde descubrió nuevos síntomas y que afectan a dos de los cinco sentidos: el olfato y el gusto.

“Ha llegado al punto de que una madre no podía oler el pañal de su hijo. Otros ya no podían oler su champú, y la comida comenzó a tener un sabor suave. Todavía no podemos decir exactamente cuándo aparecerán estos síntomas, pero creemos que es un poco más tarde en la infección por coronavirus", explicó para el diario alemán Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Fases del coronavirus

Son las siguientes.

Fase 1

Las primeras medidas son orientadas a que la gente infectada, o que viajó a una zona de riesgo, esté apartada del resto de la población sana. Los primeros pacientes son aislados y comienza una investigación para identificar su actividad y las personas con las que pudieron estar en contacto.

Fase 2

Las autoridades de los diversos países inician labores de distanciamiento social, como cierre de escuelas, limitación de viajes e implementación de trabajo a distancia.

Otra serie de eventos privados y manifestaciones quedan canceladas para evitar aglomeraciones de personas. Estas medidas buscan dar tiempo a las instituciones de salud para prepararse para la epidemia y una transición a la tercera etapa.

Fase 3

Es cuando ya no se puede rastrear la cadena de contagio de un paciente, por lo que esto ya no depende de casos de contagios anteriores.

Fase 4

Significa un crecimiento exponencial de virus en la población. Esto es lo que ya ha ocurrido en países como Italia y España. En este caso, la autoridades sanitarias deben garantizar a la ciudadanía el manejo oportuno de la emergencia y garantizar los recursos.

Últimos casos de coronavirus en Colombia

Toda la información a través de Líbero.pe.