Martín Vizcarra: resumen, medidas y las mejores frases que dejó la conferencia del 19 de mayo [VIDEO]

El presidente de la República del Perú, Martín Vizcarra, realizó un mensaje a la Nación el último martes 19 de mayo, día 65 de la cuarentena por el estado de emergencia nacional, donde explicó las nuevas medidas para reducir el impacto del coronavirus en el Perú.

Resumen de la conferencia de Martín Vizcarra

- 2:58 p. m. Finaliza el mensaje a la Nación.

- 2:56 p.m. Presidente Martín Vizcarra: "No existe el día que diga que se levanta la restricción y todo como antes. Tenemos que hacer, responsablemente, ajustes, y eso lo vamos a hacer siempre con la asistencia de profesionales y expertos".

- 2:54 p. m. Presidente Martín Vizcarra: "Se tiene que mantener el orden en horas de la noche donde, si no controlamos a través de una restricción de movilidad, podemos generar focos de contagio. Tiene que haber una restricción que continúe"

- 2:47 p. m. Presidente Martín Vizcarra: "¿Esto es hasta el fin de semana? No, esto va a continuar (las medidas de protección persona). Hay restricciones sociales, como el dictado de clases, que ya no van a ser presenciales por varios meses. El funcionamiento de restaurantes, de espectáculos deportivos, eso ya no puede ser, por lo menos, en un mediano plazo".

- 2:44 p. m. Presidente Martín Vizcarra: "Tenemos a unas Fuerzas Armadas comprometidas, siguiendo este combate con toda la fuerza y renovando energía de manera permanente"

- 2:40 p. m. Víctor Zamora, ministro de Salud: "Hemos dado la norma para que se eliminen los contratos por terceros en los hospitales y se pase a un contrato mejor"

- 2:36 p. m. Gobierno de Martín Vizcarra niega que efectivos policiales estén pidiendo su baja por temor al contagio de la COVID-19.

- 2:32 p. m. Pilar Mazzetti, jefa del Comando COVID-19: "No es parte de las estrategia del Gobierno el que se tenga que decidir el acceso a un equipo por edad. Todos los que trabajamos en el sistema de Salud tenemos un código de ética y no tenemos discriminación por edad"

- 2:28 p. m. Presidente Martín Vizcarra sobre especulación de medicinas: "No vamos a permitir que algunos empresarios se quieran aprovechar de la desgracia"

- 2:26 p. m. Martín Vizcarra: "Pedimos y exigimos la misma responsabilidad al Poder Legislativo por el bien de todos los peruanos"

- 2:22 p. m. Martín Vizcarra: "El avance en la reforma política y del sistema de justicia no puede retroceder"

- 2:18 p. m. Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, cuestiona la aprobación del proyecto de ley del Congreso que formaliza a los taxis colectivos en provincia.

- 2:14 p. m. Fernando Castañeda, ministro de Justicia: "No teníamos, en ningún caso, el ánimo de trasladar el problema al Congreso. Nosotros no teníamos las facultades delegadas. Se nos negó esas facultades. No nos vamos a quedar de brazos cruzados, así que, en aras de la protección de los internos y de los agentes, amerita un nuevo pedido de facultades".

- 2:10 p. m. Martín Vizcarra: "Preparamos un proyecto de ley (para reducir el hacinamiento penitenciario) que lo elevamos al Congreso y, con suma sorpresa, vimos que lo archivaron".

- 2:06 p. m. Martín Vizcarra con respecto al Bono Universal: "Hemos pedido información y el compromiso es que, de los 6 millones 700 mil hogares, a fines de este mes podamos haber entregado el bono a 5 millones 100 mil hogares".

- 2:04 p. m. Martín Vizcarra: "Hemos entregado más de 4 mil millones de soles, de manera acumulada desde que se empezó a dar el bono".

- 2:02 p. m. "Esta medida permite que los padres puedan acompañar a sus hijos a un paseo muy corto. Finalmente la decisión depende de los padres", remarca Vizcarra.

- 2:00 p .m. Yuri Cutipé indica que el Ministerio de Salud semanalmente estará informando sobre los distritos de alto y bajo riesgo.

- 1:58 p. m. Yuri Cutipé: "Queremos felicitar a la ciudadanía que ha tenido una aplicación responsable de esta medida. La actitud de los padres ha sido prudente".

- 1:56 p. m. Yuri Cutipé, director de Salud Mental de Ministerio de Salud, realiza un balance del permiso para que jóvenes puedan salir con sus padres.

- 1:54 p. m. Vizcarra Cornejo sobre autorización para que niños salgan en tiempos de cuarentena: "Esta norma, como todas las medidas, son discutidas. Si los niños se quedan en casa más de 60 días, hay gente que reclama, si salen, se quejan"

- 1:52 p. m. Presidente Martín Vizcarra sobre medidas restrictivas en mercados: "Si no disminuimos el nivel de contagio en los mercados, no vamos a disminuir esta enfermedad"

- 1:50 p. m. Martín Vizcarra: "Vemos mercados con más del 80% de contagio y tenemos el otro extremo, y eso nos hace ver que sí es posible eliminar el contagio, algunas regiones lo están demostrando".

- 1:48 p.m. Martín Vizcarra: "Estos esfuerzos tienen que continuar. No podemos, de ninguna manera, disminuir el esfuerzo que estamos haciendo. No podemos tener alguna actitud triunfalista".

- 1:46 p.m. Martín Vizcarra: "Estamos haciendo el esfuerzo de llegar a la regiones del Perú, dando prioridad a las que tienen mayor índice (de contagio)".

- 1:44 p. m. Vizcarra Cornejo afirma que regiones como Piura, Lambayeque, La Libertad y Loreto tienen la mayor cantidad de pruebas por tener el mayor número de casos confirmados.

- 1:42 p.m. De acuerdo al Gobierno, se tienen 1.052 camas UCI, de las cuales 853 están ocupadas. "Vamos a seguir aumentado estas camas gradualmente", expresa Vizcarra.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

99.483 pacientes infectados

580.099 pacientes dieron negativos

36.524 pacientes recuperados

2.914 pacientes fallecidos

- 1:40 p.m. Martín Vizcarra: "Hoy me dieron el resultado de que soy negativo al COVID-19. Soy negativo porque soy muy escrupuloso para respetar las indicaciones"

- 1:36 p.m. Martín Vizcarra: "Si el mundo se une para enfrentar a esta pandemia, con mayor razón tenemos que unirnos los peruanos".

- 1:34 p. m. Martín Vizcarra: "Estados Unidos también ofreció el apoyo de ventiladores mecánicos para una mejor respuesta. En la próxima semana están llegando".

- 1:33 p.m. Presidente Vizcarra anuncia que con el Gobierno de China se acordó que un equipo de científicos de ese país arribe al suelo peruano para trabajar sobre el análisis de esta pandemia.

- 1:32 p. m. Presidente Martín Vizcarra: "No puede haber egoísmo en el contexto internacional. Tiene que haber solidaridad"

- 1:31 p. m. Presidente Martín Vizcarra: "Con todos los presidentes que hemos conversado estamos preocupados, pero, con la voluntad de enfrentarlo en equipo"

- 1:30 p.m. Presidente Martín Vizcarra indica que anoche mantuvo una conversación telefónica con el primer ministro de Japón para intercambiar experiencias sobre la lucha contra el coronavirus.

- 1:28 p. m. Arranca la conferencia de Martín Vizcarra.

- En breves minutos iniciará la conferencia de prensa del presidente Martín Vizcarra.

¿Hoy habla el presidente Martín Vizcarra?

El Twitter oficial de la Presidencia del Perú ha confirmado la transmisión en directo de la conferencia de Martín Vizcarra.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en el Perú?

El último reporte del Ministerio de Salud (Minsa) hasta las 00:00 horas del 18 de mayo reveló un total de:

94.933 pacientes infectados.

566.199 pacientes dieron negativos.

30.306 pacientes recuperados.

2.789 pacientes fallecidos.

¿Qué es la COVID-19?

La COVID‑19 es la enfermedad infecciosa causada por el coronavirus que se ha descubierto más recientemente. Tanto este nuevo virus como la enfermedad que provoca eran desconocidos antes de que estallara el brote en Wuhan (China) en diciembre de 2019. Actualmente la COVID‑19 es una pandemia que afecta a muchos países de todo el mundo.

¿Qué canal transmite en vivo el mensaje a la nación de Martín Vizcarra?

TV Perú

YouTube Presidencia del Perú

Facebook Presidencia del Perú

Latina

América TV Go

Panamerica Televisión

ATV

Canal N

RPP Noticias

¿Dónde ver TV Perú EN VIVO?

DirecTV (Perú): Canal 197

Movistar TV (Perú): Canal 107

Movistar TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Claro TV (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 507 (HD)

Cablemás HD (Perú): Canal 7 (SD) y Canal 707 (HD)

Cable Perú: Canal 7

Cable Visión Perú: Canal 7

Best Cable: Canal 7