Mapa del coronavirus en Perú por regiones EN VIVO: 111 698 infectados y 3244 fallecidos HOY sábado 23 de mayo

Mapa del coronavirus en Perú EN VIVO | Conoce las ÚLTIMAS NOTICIAS sobre los nuevos casos de contagio y muerte debido a la COVID-19 en cada uno de los departamentos del territorio nacional. A continuación, revisa el minuto a minuto de HOY sábado 23 de mayo.

Sigue todas las noticias al detalle con información actualizada.

- 16: 00 horas Jugadores del club FBC Melgar apoyan campaña para alimentar a los 320 animales que fueron rescatados de tráfico ilegal.

- 15: 30 horas El Ministro de Eduación, Martín Benavides, anunció que hasta el último viernes se ha registrado cerca de 110 mil pedidos de colegios privados a públicos.

- 15: 00 horas El Ministerio de Salud, actualizó las cifras de infectados y fallecidos HOY 23 de mayo.

- 14: 30 horas Profesor Gersón Ames, de Huancavelica se encuentra nominado al Premio Novel de la Educación 2019, por su loable labor.

El educador carga todos los días su pizarra y su banqueta para ir casa por casa de sus alumnos del colegio Mariscal Cáceres, que no tienen recursos económicos ni los medios para recibir clases virtuales.

- 14: 00 horas El Gobierno autorizó el uso de vehículos particulares para que las personas puedan hacer sus compras a los centros de abastos.

- 13: 30 horas En Trujillo un grupo de niños, realizaron dibujos y poemas para alentar así a los policías que vienen luchando día a día contra el coronavirus.

- 13: 00 horas. En Piura se realiza campaña de 'Oxigetón' para ayudar a pacientes con Covid 19, en la ciudad de Talara, asimismo, se compraran otros insumos médicos.

- 12: 30 p.m. Estricto protocolo de desinfección tiene que realizar el personal que ingrese al despacho presidencial para prevención de COVID 19.

“El personal médico y de seguridad se encargarán de identificar los factores de riesgo que indique posible exposición a contagio, realizando un control preventivo y revisión rutinaria de todo el personal que labora en el Despacho Presidencial”, pronuncia la resolución.

- 12: 00 p.m. Los choferes y cobradores de buses en Arequipa estarán obligados a realizarse su prueba para descartar casos positivos entre ellos.

- 11: 30 a.m. El distrito de Mache en La Libertad registró su primer caso de coronavirus, por lo que las autoridades han dispuesto 15 días de inmovilización social.

- 11: 00 a.m. Huánuco: Se entregaron cerca de 6 toneladas de equipos de protección para el personal médico de los hospitales de la región.

- 10: 30 a.m. Loreto es uno de los focos infecciosos más peligrosos del país, sin embargo, eso no parece importarle mucho a la población, ya que no cumplen con el aislamiento social obligatorio.

El último viernes las autoridades intervinieron a un grupo de personas organizaron un campeonato de fútbol al cual llamaron Copa COVID-19, al cual acudieron decenas de personas violando la cuarentena.

- 10: 00 a.m. La PNP de Arequipa detuvo a una mujer que intentaba cobrar la AFP de otra persona, cuando uno de lo requisitos es que la entrega de los fondos sea de manera personal.

- 9: 30 a.m. El Ministro de Defensa, resaltó el trabajo que viene haciendo Cajamarca para controlar a la pandemia del coronavirus.

Asmismo el gobernador regional Mesías, destacó el trabajo que hacen las autoridades y la población para reducir los casos de coronavirus en la región.

- 9: 00 a.m. En medio de la pandemia del coronavirus, Arequipa realizará el primer matrimonio virtual via Zomm y el alcalde de la ciudad oficializará la ceremonia.

- 8: 30 a.m. Lambayeque, Medico logro superar al coronavirus tras estar hospitalizado durante un mes. Fue el primero en ser infectado con la enfermedad en dicha región.

- 8: 00 a.m. Buenos días, a continuación todo el acontecer nacional del avance del coronavirus en las 24 regiones del Perú.

¿Cuántos casos de coronavirus hay en Perú?

Infectados: 108 769

Fallecidos: 3148

Recuperados: 43 587

Coronavirus en el Perú: casos por departamento

Lima : 70 155

: 70 155 Callao : 7685

: 7685 Lambayeque : 5581

: 5581 Piura : 3496

: 3496 Loreto : 3166

: 3166 La Libertad : 2542

: 2542 Áncash : 2466

: 2466 Ucayali : 2478

: 2478 Arequipa : 2176

: 2176 Ica : 1905

: 1905 Junín : 1289

: 1289 San Martín : 857

: 857 Tumbes : 722

: 722 Cusco : 724

: 724 Huánuco : 566

: 566 Cajamarca : 483

: 483 Ayacucho : 455

: 455 Amazonas : 371

: 371 Huancavelica : 277

: 277 Tacna : 254

: 254 Puno : 225

: 225 Pasco : 249

: 249 Madre de Dios : 265

: 265 Moquegua : 270

: 270 Apurímac: 112

(Fuente: Minsa)

¿Qué significa COVID-19?

La Organización Mundial de la Salud (OMS) explicó la definición del nombre de la COVID-19 al acrónimo de coronavirus. Se procuró que el nombre no contuviera referencias a ciudades, países, especies, animales o grupo de personas. Todo fue con el fin de evitar la estigmatización contra algún colectivo, pues en la actualidad la sociedad puede ser muy hostil.