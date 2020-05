Dos cachorros hermanos tienen una tierna reacción al encontrarse en el calle

Las redes sociales nos han dejado que no solo se viralizan los videos o fotos que generar gracias, también hay espacio para lo conmovedor, tal como el reencuentro en la calle de dos perritos hermanos.

Esta historia fue relatada en Twitter por la dueña de uno de las dos mascotas. Según cuenta ella, su perro se acercó al otro y generaron un tierno agrazo que fue capturado en dos fotografías.

Luego de conversar con los otros dueños mientras los dos perritos se abrazaban, llegaron a la conclusión de que eran hermanos.

Y es que ambos habían sido adoptados del mismo lugar y, casualmente, eran de la misma camada, por lo que sí se habían conocido con anterioridad.

Lo que sorprende es que, diez meses después de haber sido separados, ambos se hayan recordado y reconocido. Su lazo sanguíneo no fue lo único que los unió.

Según varios estudios veterinarios, los perros pueden acordarse por mucho tiempo de los olores que perciben cuando son cachorros, siendo esta la razón principal del tierno momento.

En redes sociales, miles de usuarios comentaron con mucha ternura lo sucedido. Como era de esperarse, el momento se hizo viral y dio la vuelta al mundo.

pls look at what my dad sent me this morning I cannot even😭❣️🐶 pic.twitter.com/QTy5J8uEwZ