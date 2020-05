George Forsyth: “El Perú debería estar produciendo para evitar comprar al extranjero”

Coronavirus en el Perú | George Forsyth, alcalde de La Victoria, solicitará al Poder Ejecutivo la reapertura de los talleres textiles del emporio de Gamarra que se mantienen cerrados desde hace más de dos meses por la pandemia del COVID-19.

Eso sí, el ex arquero de Alianza Lima indicó -desde Gamarra- que los empresarios peruanos deberían volver a producir en esta etapa de la reactivación económica con el propósito de evitar comprar al extranjero.

“Lo más importante es buscar una oportunidad para que la gente pueda trabajar, pero para ello, justamente tengo una reunión (con el Ejecutivo) donde le pediré al gobierno para que puedan abrir los talleres de forma ordenada, con el distanciamiento, para que puedan producir. La gente también necesita comer. El Perú debería estar produciendo, no deberíamos estar comprando al extranjero”, consideró George Forsyth.

Horas atrás George Forsyth agradeció a los ministros de Defensa y del Interior, Walter Martos y Gastón Rodríguez, respectivamente, por la colaboración a su distrito para el control del emporio comercial de Gamarra.

Asimismo George Forsyth aseguró que el descontrol en las calles de Gamarra por los ambulantes no lo había observado desde hace mucho tiempo. Enseguida el alcalde de La Victoria lamentó que solo cuente con 30 fiscalizadores por la crisis por la COVID-19.

“Lo que he visto ayer (lunes) no lo veía desde el año pasado. Lo de ayer ha sido muy distinto, el problema de comercio informal no es de ayer... lo venimos trabajando hasta con el premier. Nos queda 30 fiscalizadores de 350. La única forma de tomar el control es con la Policía y el Ejército. Gracias a ellos está totalmente controlado”, remarcó George Forsyth en "América Noticias".