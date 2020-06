Bono Universal S/ 760: ¡Atención! Mañana cierra la plataforma del Registro Nacional de Hogares

Link Bono Universal 760 soles vía Midis por coronavirus en el Perú. ¿No fuiste seleccionado para recibir el subsidio?, toma nota, porque la plataforma web para registrarte y acceder al beneficio de 760 soles cierra mañana miércoles 3 de junio. En esta nota te enseñaremos cómo inscribirte mediante la web que dispuso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC): Registro Nacional de Hogares.

Registro Nacional de Hogares: ¿Hasta cuándo estará disponible?

Desde el lanzamiento de la plataforma web del Registro Nacional de Hogares, se comunicó que ésta solo estaría disponible por un determinado periodo de tiempo, mismo que sería necesario para que los peruanos y peruanas puedan inscribirse actualizando su base de datos, esto de no haber accedido a ningún beneficio dentro del estado de emergencia.

Sin embargo, el tiempo ya está por acabar, esto pues mañana 3 de junio, la plataforma que dispuso el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en coordinación con el Reniec, cerrará y aquellos que no hayan registrado su solicitud, perderán la oportunidad de hacerlo en otro momento. El cierre se hará oficial el miércoles 3 de junio (mañana) desde las 23:59 horas.

Registro Nacional de Hogares: LINK de la web

Hay miles de familias que no han recibido subsidios hasta el momento y en lo que va del estado de emergencia debido al coronavirus, sin embargo, para todos ellos hay una solución.

Sucede que el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) dispuso que, en coordinación con el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC), se cree el Registro Nacional de Hogares, mismo que sirve para que quienes no hayan sido beneficiados con subsidios anteriores, puedan actualizar su base de datos mediante una declaración jurada y acceder a los 760 soles.

Pasos a seguir para el Registro Nacional de Hogares:

Ingresar a https://registronacionaldehogares.pe/login

Colocar el número de tu DNI.

Colocar la fecha de emisión de tu DNI.

Dar clic en "Continuar" y listo.

Link para el Bono Familiar Universal de 760 soles

El tiempo límite para que los peruanos puedan saber si acceden o no al subsidio de 760 soles, está por terminar. Sin embargo, ahora te contaremos cómo saber si accedes o no al subsidio, y, además, qué hacer si no eres parte de este padrón ofrecido por el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social en el marco de la lucha contra el coronavirus en el Perú.

Pasos a seguir para el Bono Universal: