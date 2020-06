Facebook: conoce cómo compartir tu avatar personalizado en WhatsApp [FOTOS]

Facebook habilitó una nueva función que permite al público crear su avatar, que es la versión animada de la imagen de cada uno. La novedosa opción ha cautivado a millones de usuarios y el diseño personalizado a veces lleva algo de tiempo, aunque vale la pena por la diversión.

No obstante, no solo puedes hacer uso de tus stickers en esta plataforma. Es conocido que Facebook tiene los derechos de WhatsApp e Instagram, así que no es difícil deducir que exista compatibilidad para el uso de tu propio avatar. Y no es tan difícil de vincularlos.

¿Cómo usar mi avatar de Facebook en WhatsApp?

Si quiere usar tu avatar de Facebook en WhatsApp, solo tienes que seguir estos simples pasos. Recuerda que la vista de este tutorial puede variar de acuerdo al modelo de tu dispositivo móvil, pero el camino para conseguirlo es el mismo.

1. Tu avatar debe estar configurado por completo y luego tendrás que ingresar a la sección Configuración de Facebook. Ahí, da click en Avatar.

2. En la pantalla de tu celular aparecerá la siguiente imagen. Selecciona la segunda opción de tu derecha.

3. Ingresarás a una pestaña donde están diseñados todos los stickers con tu avatar. Aquí solo debes elegir el que desees enviar a un chat de WhatsApp y presionar en Más opciones.

4. Aparecerá esta ventana, seleccionas WhatsApp.

5. La aplicación WhatsApp se abrirá y tendrás para elegir alguna conversación grupal, individual o incluso tu estado. Y listo, tu avatar estará compartido.

Cabe mencionar que tu avatar será enviado como una imagen y no como los acostumbrados stickers de WhatsApp.