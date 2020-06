Facebook: conoce cómo crear y editar tu propio avatar en la app [FOTOS]

La actualización de Facebook en los teléfonos móviles ha generado gran impacto y la principal razón es porque añadieron una nueva función a la plataforma. Se trata de Editar avatar, una novedosa opción que permitirá a los usuarios crear un emoji personalizado a su gusto.

El uso de stickers ha sido habitual en esta red social; es decir, son comunes y la mayoría de personas cuenta con los mismos. Ante esta situación, tal como lo han hecho las iPhone o Samsung para sus dispositivos, los desarrolladores de Facebook decidieron que la herramienta fuese más personalizada.

Así, los usuarios se percataron poco a poco del novedoso cambio y el uso de un avatar se hizo popular. No obstante, todavía hay quienes no han usado esta función al no saber cómo habilitarla, pero aquí te dejamos la forma más fácil para obtener tus emojis personalizados.

¿Cómo crear mi avatar en Facebook?

Para iniciar con el proceso de creación de tu propio avatar debes seguir estos pasos:

1. Actualiza Facebook con su última versión, a través de Play Store o App Store, e inicia sesión en la aplicación.

2. Ingresa a cualquier publicación, como si fueras a realizar un comentario. Ahí se habilitará el teclado con tres opciones añadidas: fotografía, gif y una carita feliz. Debes presionar en esta última.

3. Tras ingresar, aparecerá la opción “crear tu avatar”, que es sencilla de manejar. Así iniciarás con la personalización.

4. Tendrás la libertad de elegir el color de piel, tamaño de los ojos, nariz, estilo de peinado, barba, accesorios (lentes, aretes, gorras, sombreros, etc.) y aspecto físico.

5. Terminado este proceso, la opción espejo a través de la cámara de tu celular te permitirá visualizar si tu diseño se parece a ti.

6. Presiona el botón terminado y finalizarás el proceso. Ya está listo para usar.

7. Tu avatar quedó listo y aparecerá en distintos escenarios para divertirte con tus amigos.