María Grazia Gamarra tras ser acusada de maltrato: "No soy perfecta, pero soy una persona correcta"

No se quedó callada. María Grazia Gamarra utilizó sus redes sociales para pronunciarse tras ser acusada de tener un comportamiento muy déspota. La joven actriz enfatizó que su familia se encuentra muy afectada por las críticas en su contra.

"Decido escribir este comunicado a raíz de los mensajes tan hirientes que he recibido los últimos días a través de las redes sociales, insultos hacia mi persona, mi familia y mi hija", se lee al inicio de su publicación.

Si bien no es "perfecta", María Grazia Gamarra afirmó que es una "ciudadana correcta y justa, que por mí, mi familia y mi hija trato de ser cada día una mejor persona". Eso no es todo, ya que la artista negó que haya maltratado a una joven mesera.

"Sé lo que significa tratar con el público, también he sentido la presión de trabajar atendiendo al cliente (...) Pero también debo decir que las personas que me conocen saben que soy una persona educada, amable y respetuosa que jamás he tenido una actitud desmesurada con nadie", expresó.

En tanto, María Grazia Gamarra desmintió las declaraciones de Mayra Couto, quien reveló que su colega la ofendió en una oportunidad. "Quiero decirle que se ha equivocado y me apena muchísimo esta confusión porque lo único que se ha generado es odio", aseveró.

Como se recuerda, la usuaria de Twitter identificada como Señora Lane indicó que María Grazia Gamarra la habría tratado mal cuando trabajaba en un restaurante. "Al poco tiempo me llama indignadísima, me grita y me dice: 'Cómo me vas a traer esta pizza, yo soy vegetariana' (...) Le pedí disculpas ante el grito que me dio y le indiqué que no me había comentado que era vegetariana (...) Su novio se dio cuenta que realmente se pasó de grosera por cómo me gritó y le pidió que se calme", manifestó la tuitera.