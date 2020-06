Yahaira Plasencia: salsera publica sensual foto y papá de Karol G hace peculiar comentario

Yahaira Plasencia y Karol G no solo las une el talento y su pasión por el canto, sino también un personaje clave entre sus seguidores. Y es que el papá de la reggaetonera, Guillermo Giraldo, es fiel admirador de la salsera peruana.

No hay post donde no se deje ver un 'like' o comentario por parte del padre de Karol G. Este sábado, Yahaira Plasencia encendió el Instagram al subir una foto en ropa interior y a los pocos minutos se visualizó el comentario de Giraldo. ¿Qué le puso?

A inicios del 2020, para ser precisos en enero, Guillermo Giraldo empezó a seguir en Instagram a Yahaira Plasencia y desde ese momento no se ha perdido de ningún post o 'storie' que publique la salsera peruana en sus redes sociales.

[FOTO: Yahaira Plasencia Instagram]

Hace pocos minutos, la pareja de Jefferson Farfán, quien ya se encuentra recuperado de la COVID-19, publicó una foto posando en ropa interior y ello generó una ola de elogios no solo por parte de sus fans, sino también de Guillermo Giraldo.

"La vida te pondrá obstáculos, pero los límites los pones tú", se puede leer en el último post de la pareja de 'La Foquita'. Entre los miles de comentarios hay uno que se roba toda la atención, y son los "emojis" de aplausos y de un girasol que publicó el papá de Karol G.

Como se sabe, Guillermo Giraldo, más conocido como 'Papá G', también es cantante por lo que no se descarta que un futuro se pueda ver un dúo entre Plasencia y Karol G. Quizás canten el famoso tema "Y le dije no" interpretado por la compositora colombiana.

Yahaira Plasencia no descarta casarse con Jefferson Farfán

En diálogo con el programa En boca de todos, Yahaira Plasencia fue consultada si piensa casarse con Jefferson Farfán, futbolista de la selección peruana."Quién sabe, ahorita esto lo de la pandemia nos ha dado una lección a todos y tenemos que vivir el día a día . Cuidarnos, protegernos y apoyarnos", respondió la popular 'Yaha'.

Yahaira Plasencia pide calma con su matrimonio con Jefferson Farfán

A pesar de que la salsera no descartó unir su vida con 'La Foquita', también aclaró que desea tomar todo con calma e ir paso a paso. “¿Si pienso seguir conviviendo después de que levanten la cuarentena o dar el siguiente paso? Pues estoy tranquila, todo muy bien, recuperándome de mi operación y abocada a reinventarme. Lo más importante es sobreponerme del todo para seguir adelante con mi carrera. Tengo 26 años, no me casen todavía”, agregó.