Kate Ferdinand reveló las conversaciones sexuales que tiene con sus hijastros

Kate Ferdinand, esposa del exzaguero de Manchester United y de la selección de Inglaterra, Río Ferdinand, ha causado gran sorpresa al revelar conversaciones sexuales que sostiene con sus hijastros durante el confinamiento obligatorio por la pandemia del coronavirus.

Algunas de ellas las ha calificado como "incómodas"; sin embargo, hace gala de la buena relación que sostiene con ellos desde su llegada a la familia. La primera esposa de Rio Ferdinand falleció a causa de una enfermedad y este encontró en Kate a su nuevo amor.

"Las conversaciones se han vuelto un poco gráficas con los niños. Están diciendo todo el rato: '¿Cuándo lo vas a hacer, entonces?' Es tan divertido", exclamó entre risas Kate Ferdinand en referencia a si existirá la posibilidad de ampliar la familia; es decir, tener al primer bebé del reciente matrimonio.

Pero la conversación no se detiene allí, ya que debido a la curiosidad de los hijastros, el tema de diálogo continúa y se extiende a ámbitos más profundos.

"Uno de ellos dijo: 'No vas a tener sexo mientras estemos en casa, así que creo que tendrás en octubre'. Y yo me quedé como: '¡No me puedo creer que esté teniendo esta conversación!", precisó Kate Ferdinand dejando en claro que dicho aspecto matrimonial deberá de esperar.

"Somos muy afortunados, considerando que vine y no he conocido a los niños durante toda su vida. Somos una unidad familiar estrecha y, si miras en el interior, solo verás felicidad", concluye su relato. La familia Ferdinand viene cumpliendo una estricta cuarentena en Inglaterra tras desatarse la pandemia del coronavirus.

Rio Ferdinand se comprometió con Kate Wright tras tres años de luto. El exjugador del Manchester United reconoció haber tenido problemas con la bebida tras quedar viudo; sin embargo, la llegada de su actual esposa le terminó por cambiar dicho semblante.