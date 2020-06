Premier Zeballos sobre caso Richard Swing: "Nos allanamos a las investigaciones"

La polémica contratación del cantante Richard Cisneros, conocido como Richard Swing, por parte del Ministerio de Cultura (Mincul) para realizar charlas motivacionales a cambio de cuantiosas sumas en pleno estado de emergencia continúa generando una serie de críticas.

De acuerdo a un informe periodístico en Panorama, en el 2019 el área de Comunicaciones del Ministerio de Cultura, a cargo de Patricia Vásquez Montes, firmó un contrato con Richard Swing por 7000 nuevos soles para que recopile 100 de sus piezas musicales.

Eso no es todo. Richard Cisneros habría conseguido con sus contrataciones en el Mincul 175 00 soles entre julio del 2018 y abril de 2020, durante el Gobierno de Martín Vizcarra. "Como si yo hubiese ganado en ese momento, son tres años que trabajo en el Ministerio de Cultura. ¿Qué quieren, que gane 2 soles? Tengo pergaminos, tengo reconocimientos para ganar así, pero ya qué le voy a explicar a estas brutas", manifestó Cisneros en una grabación difundida en el menciona programa dominical.

Ante ello, Vicente Zeballos, presidente del Consejo de Ministros, remarcó que el Ejecutivo no pondrá trabas en las investigaciones vinculadas al caso Richard Swing.

"Sobre el tema (Richard Swing) ya asumió una responsabilidad política la señora Sonia Guillén. Por la salud del país, nos vamos a allanar a las investigaciones", expresó Zeballos Salinas a radio Exitosa.

Como se recuerda, el Pleno del Congreso aprobó otorgar facultades especiales a la Comisión de Fiscalización para que investigue los nuevos contratos que tuvo Richard Cisneros con el Ministerio de Cultura.

Martín Vizcarra se pronuncia sobre caso Richard Swing

Martín Vizcarra enfatizó que él no recomendó al compositor Richard Swing ni "a nadie" para un cargo público. "¿Y qué relación tiene conmigo? Ninguna. Y no he recomendado a él ni a ninguna persona a un cargo público y de eso pueden dar fe los ministros. ¡No he recomendado a cargo público ni a el señor Cisneros ni a nadie! Somos enfáticos con esto", sentenció Vizcarra.