Profesor descubre a dos alumnos resolviendo un examen juntos [VIDEO]

Ante el alcance de coronavirus a nivel mundial, diversos gobiernos optaron por la educación online con la finalidad de que los estudiantes no pierdan el año. Esto se viene realizando a través de videollamadas en Zoom.

Por lo general, cada escolar tiene una computadora o tablet a la mano para atender las clases o resolver pruebas, pero ese no es el caso de estos alumnos quienes intentaron engañar a su profesor en un examen. El docente se dio cuenta a tiempo y les canceló la prueba.

Bien dice el dicho que "más sabe el diablo por viejo que por diablo", y esto se puede comprobar en este astuto profesor, quien descubrió que dos alumnos estaban resolviendo un examen juntos.

¿Cómo se dio cuenta? Cuando comenzó la prueba, todos tenían las cámaras apagadas para iniciar con el protocolo. Todo parecía normal hasta que el docente notó un comportamiento extraño en una de las cámaras.

Se percata que habían dos alumnos para resolver el examen juntos. El profesor los pone al descubierto y muestra su indignación, debido a que cada uno tenía que completarlo con lo aprendido a lo largo de las clases virtuales.

"Veo que dos compañeros están haciendo el examen juntos. Se los voy a cancelar a ambos, no sé si me están oyendo. Esto era individual, señores. Así que ya no me manden sus exámenes, están cancelados", fueron sus palabras.

Es preciso recalcar que el video fue grabado por el mismo docente y busca concientizar a los jóvenes a aprovechar las clases que vienen recibiendo en las diferentes plataformas.