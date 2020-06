The New York Times y el triste informe sobre la crisis en Perú por el coronavirus

El Perú fue uno de los países que más rápido actuó en toda América Latina ante la expansión del coronavirus. El presidente Martín Vizcarra ordenó estado de emergencia, brindó bonos a las poblaciones más vulnerables y aumentó el número de camas en los hospitales; sin embargo, ninguna de estas acciones funcionaron del todo y hoy en día la tierra inca es una de las más golpeadas en el mundo con más de 200 mil casos de COVID-19 confirmados.

Algunos culpan a la gente que no respetó el estado de emergencia y otros a los constantes casos de corrupción. Sin embargo, para el reconocido medio "The New York Times", la crisis en Perú se debe a diversos factores. Así lo dio a conocer en un informe que cuenta a detalle el lamentable estado en que se encuentra el Perú en diversos sectores.

"El virus exhibe las debilidades de la historia de éxito de Perú", es el titular que empleó el medio en mención. "Una profunda desigualdad y corrupción frustraron las medidas que el país tomó al preparar la respuesta ante la pandemia", agrega.

Posteriormente, "The New York Times" asegura que el sistema de salud en Perú está colapsado y que los pobladores están huyendo de las ciudades por el temor de contraer el coronavirus. Además, resaltan que la corrupción expuso la desigualdad social.

"En vez de ser aplaudido como modelo, Perú se ha convertido en uno de los epicentros más críticos del coronavirus en el mundo: sus hospitales están abrumados y la gente huye de las ciudades. La crisis ha estropeado el barniz de progreso económico de Perú, y expuso la desigualdad y la corrupción fuertemente arraigadas que han obstaculizado la respuesta a la pandemia", se puede leer en el artículo.

Hasta la fecha, Perú es el segundo país más afectado de toda América Latina. Superó los 200 mil casos positivos de COVID-19 y además cuenta con más de 6 mil fallecidos. El país liderado por Martín Vizcarra solo es superado por el gigantesco Brasil. Para leer el artículo de "The New York Times" puedes ingresar AQUÍ.