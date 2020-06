Expareja de Alexi Gómez muestra los daños físicos que sufrió por parte del jugador

Este martes la expareja de Alexi Gómez utilizó su cuenta de Facebook para revelar las denuncias por maltrato físico y psicológico que le impuso al actual jugador de Alianza Lima.

"Como muchos saben, yo he pasado una situación de violencia física y psicológica. Es difícil publicar estas cosas, ya que es duro volver a revivir todo el infierno que pasé. Esto más que nada lo hago para callar bocas, para los que dicen que no tengo pruebas. Están algunas fotos de las denuncias, garantías hacia mi vida y sobretodo de algunas de las agresiones que sufrí de parte del jugador Alexi Gómez, quien aún sigue en el club Alianza Lima, quien fue mi expareja y prometido", señaló en su cuenta personal de Facebook.

Como se recuerda, el 20 de mayo Andrea Barrantes usó sus redes sociales para hacer la denuncia respectiva. Asimismo, mostró su indignación con el club blanquiazul, ya que solo le destinó una multa económica.

"Una lástima la verdad haberme fijado en ese sujeto, pero como saben, yo estoy en busca de justicia, que así como yo tuve la valentía de denunciar, más mujeres y hombres se unan a esta lucha en contra de la violencia. Esto no puede quedarse como siempre en un no pasó nada, yo no voy a descansar hasta obtener la justicia que tanto busco. No voy a parar de eso, ténganlo claro", aseveró.

"Ayúdenme difundiendo esto y por favor si conocen de personas que son abusadas, ayúdenlas así no lo pidan. Cualquier insulto, empujón o golpe debe ser detenido desde el primer instante. Yo tuve suerte de que no me mataran porque logré salir a tiempo, aunque de suerte porque hasta un mal golpe pudo haberme quitado la vida", sentenció en redes sociales.