Desolador panorama del coronavirus en Perú: "60 % de pacientes en UCI mueren porque no hay camas"

Coronavirus Perú | El precario sistema de salud desnudó todas sus falencias durante la pandemia de la COVID-19. La poca cantidad de camas en UCI sería una de las principales causas de muerte entre los pacientes, según Jesús Valverde, presidente de la Sociedad Peruana de Medicina Intensiva.

“El problema de que la letalidad se mantenga alta es porque no ha habido suficientes camas de este tipo. En las salas de hospitalización siguen falleciendo pacientes porque no hay dónde derivarlos, no hay camas UCI libres, todo está ocupado y eso también es una pérdida de oportunidad para poder recuperarlos”, indicó el especialista.

Asimismo, agregó que esta tendencia está presente en todo el mundo. En el Perú, la mortalidad de pacientes que se encuentran en UCI está entre el 60 y 70 %. Esto significa que la mayoría de personas que ingresan a cuidados intensivos no resisten a la enfermedad.

Por otro lado, el decano del Colegio Médico del Perú, Miguel Palacios, habló sobre el aumento de muertes a causa del virus y explicó que esto se debería a la condición de los hospitales y el paupérrimo sistema de salud, que ya se encontraba así desde antes de la pandemia.

Según el último reporte del Minsa, el Perú alcanzó ya 254 936 infectados y más de 8 mil fallecidos. Solo en las últimas 24 horas se reportaron 184 muertos a nivel nacional.