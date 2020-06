Denuncian que Clínica San Felipe cobra S/ 100 mil para asistir a paciente con la COVID-19 [VIDEO]

En medio de la crisis sanitaria que atraviesa el país a causa del coronavirus, la salud se ha vuelto un negocio rentable para muchas clínicas que cobran precios exorbitantes para atender a pacientes con la COVID-19.

Este sería el caso de la Clínica San Felipe, que estaría cobrando la excesiva suma de S/.100 mil (mínimo) para poder asistir a pacientes con coronavirus. De no contar con el dinero, el centro de salud particular no podrá atenderte.

La denuncia llega por parte de Elizabeth Sotelo, familiar de un paciente internado en dicha clínica, que a través del programa Panorama, indicó el trato poco sensible que recibió por parte de su personal.

Sucede que Elizabeth, al enterarse que su esposo contrajo la enfermedad que ya causaba complicaciones en su salud, lo llevó al Hospital Guillermo Almenara y Edgardo Rebagliati, sin embargo, con un sistema de salud ya colapsado no fue atendida.

Es por ello, que decidió llevar a su esposo a la Clínica San Felipe, donde le pidieron una vez ya internado la suma de S/ 100 mil como monto de garantía.

“Cuando me comunicaron que tenía que pagar esa cantidad de dinero, yo no contaba con los recursos económicos. Le dije que tenía 30 mil y que podría hacer el depósito de ese monto. No aceptaron. Desesperadamente, busqué amigos y familiares, y pude conseguir 50 mil soles”, relató la mujer.

Sin embargo, esto no era suficiente por lo que siguió recaudando el dinero solicitado, al obtener 70 mil, volvió a comunicarse con la clínica donde le dijeron "llévate a tu paciente, llévatelo a un hospital".

Asimismo, agregó: “Mi esposo fue desalojado por no contar 100 mil soles. Luego de mucho esfuerzo, pude conseguir el dinero, pero me dijeron que ya no había cama. Entonces tuve que esperar hasta el 29 de mayo para que recién fuera hospitalizado”.

Martín Vizcarra sobre casos de pacientes que son atendidos en clínicas

Vale recordar que hace un par de meses el presidente Martín Vizcarra, anunció que de no haber camas en los hospitales el paciente sería derivado a una clínica particular bajo responsabilidad del Estado.

"Si se acaba la cama UCI en el hospital de EsSalud, lo derivamos a la clínica privada; y eso no lo asume el paciente, lo asume el estado porque nosotros estamos haciendo un manejo integral de toda esta enfermedad”, decretó.

Por último, indicó que su esposo aún sigue en UCI y que su deuda asciende a S/ 218 000, además en la Clínica San Felipe le aseguran que buscan comunicación con EsSalud para solucionar el asunto en conflicto.