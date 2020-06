Lautaro Martínez: Novia del argentino burla Instagram y logra evitar censurar imagen [FOTOS]

Lautaro Martinez tiene una novia con quien pasa sus días en Italia donde defiende al Inter. Se llama Agustina Gandolfo, una bella modelo que es sensación en Instagram, por subir fotos muy subidas de tono hasta el punto de estar cerca de la censura.

Mientras Lautaro Martinez, decide si va al Barcelona, su novia, una influencer, de rato en rato paraliza las redes sociales con sugerentes fotos. Esta vez, subió una imagen al Instagram, que rompe las políticas de cesura.

Agustina Gandolfo publicó una foto al Instagram en bikini y para que no tenga censura, en su busto casi desnudo, puso un corazón.

La foto fue tras el triunfo del Inter sobre el Sampdoria donde Lautaro Martínez logró anotar un gol.

“Ooops I did it again” (Ooops lo he vuelto a hacer), fue lo que escribió la bella argentina que alcanza los 630 mil seguidores.