Pastor religioso asegura que le donaron Ferrari: "¿Qué culpa tengo que me bendigan?"

Las creencias y la fe en Dios muchas veces son producto de infinitas alegrías en los seres humanos. No obstante, a un pastor argentino que radica en Estados Unidos parece que la felicidad le llegó a montones, debido a que el hombre maneja un Ferrari y un BMW sedán de último modelo que según el, “son donaciones”.

Su nombre es Dante Gebel, un religioso hispano de 51 años de edad que radica en el país norteamericano desde hace seis años y que fundó la iglesia River Church frente a Disney World, teniendo una gran acogida entre los creyentes de habla hispana.

A raíz de la construcción del templo sagrado, al pastor no le ha ido nada mal e incluso maneja autos último modelo. ”Cuando afirmo que Dios bendice extravagantemente, no exagero. El fin de semana, alguien me sembró esta máquina y me lo trajo hasta la puerta de River Arena. Y antes de que los dadores de los bienes ajenos digan: ‘Dáselo a los pobres’, aclaro que ya la volví a donar. Para que así se transforme en bendición para otra gente”, expresó Gebel a través de sus redes sociales.

Con todo esto, algunos comenzaron a discutir si de verdad se trata de una donación o es que el sueldo como pastor le da para tanto, cosa que Gebel refutó. “¡Toda mi vida ha sido así! Me desprendo de lo que Dios meda y él me vuelve a dar más. ¿Qué culpa tengo que me bendigan tanto y que él sea fiel a sus promesas?”, añadió.

Finalmente, el pastor también pretende hacer una serie con su historia en Netflix, empresa con la que se encuentra en negociaciones para la producción de esta y hasta ha presentado un video promocional del supuesto metraje. No obstante, aún no hay fecha de lanzamiento.