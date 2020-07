Perrita sale en defensa de su "hermano" del ataque de un gato y conmueve a las redes [VIDEO]

El lazo entre hermanos, ya sean entre humanos o animales, siempre prevalecerá ante cualquier circunstancia. Claro ejemplo de ello es el caso de esta perrita, que salió en defensa de su "hermano" del ataque de un gato y lo protegió a toda costa.

El video fue difundido en TikTok y en poco tiempo logró una gran popularidad, llegando a los países de Estados Unidos, México y España. Una vez más queda demostrado el fuerte lazo que hay entre mascotas.

En TikTok, se ha hecho viral esta curiosa y, a la vez, tierna escena de una perrita acudiendo al rescato de su "hermano", quien estaba siendo atacado por un gato y lo tenía dominado en el piso.

Según se puede apreciar en el video difundido por la usuaria Kylee Crawley, la perrita agarró de la cola al minino y lo alejó del otro can. La dueña de los perros no podía creer lo que estaba presenciando. "¿Me estás jodiendo?", se escucha decir.

Pues, según comenta la dueña las mascotas, su intención es que los dos perros crezcan a la par con el gato y nunca se hagan daño. Bueno, ya hubo el primer "corto circuito" en el hogar.