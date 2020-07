Magaly le manda indirecta a Yahaira: "Daniela no necesita mover el trasero para captar público”

Magaly Medina entrevistó en su programa a Daniela Darcourt y a Tito Nieves, para promocionar el lanzamiento de su nueva canción 'Si te atreves', sin embargo, no desaprovechó la oportunidad para mandarle una gran indirecta a Yahaira Plasencia.

En la promoción del nuevo sencillo, ambos cantantes junto al productor Sergio George, se enlazaron con la conductora que solo momentos antes había anunciado que tenía coronavirus, para dar a conocer más detalles de su colaboración en este proyecto.

Es por ello, que Magaly Medina confesó ser fan del talento de de Daniela Darcourt y que a diferencia de otras, ella no necesita más que su voz para captar a sus seguidores.

“Yo sí me he declarado fan de Daniela hace mucho tiempo. Daniela tiene una voz extraordinaria y no necesita mover el trasero para captar público ni para vender discos, ella tiene la voz, una voz agradable, uno se queda sin voz mirándola, se queda admirada”, sostuvo la 'Urraca.

Por otro lado, Tito Nieves el 'Pavaroti de la salsa' también destacó el trabajo y el talento de Daniela

“Vamos a hablar claro, hay muchas que son fabricadas, pero Daniela no”, sentenció.