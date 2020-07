Cristian Zuárez pide compensación económica a Laura Bozzo porque le 'robo 16 años de su vida'

Cristian Zuárez reapareció ante las cámaras, esta vez para reclamarle a su ex pareja, la conductora de televisión Laura Bozzo una compensación económica por todo el tiempo que trabajó con ella, pues busca asegurar su futuro.

La pareja que estuvo junta desde que la conductora radicaba en Perú, se veía como una de las más consolidadas del medio, a pesar de la diferencia de edad entre ambos evidente, sin embargo, luego de 16 años de estar juntos terminaron la relación y no de la mejor manera.

Durante una entrevista al programa mexicano “El Gordo y la Flaca”. Cristian Zuárez hizo su descargo: “Yo con 16 años, que aposté por el amor, por vivir con esa persona. Llegamos al éxito los dos juntos. Si esa persona jugó con tus sentimientos, para ella ser la beneficiada y dejarme a mí en la quiebra (...) Esas eras las diferencias que teníamos, yo estaba madurando y ella ya no me podía manejar cuando yo era joven”, sentenció.

Además, reveló que dejó de ser integrante de la agrupación Ráfaga para trabajar con Laura por tan solo 3000 dólares al mes. “Yo dejé mi carrera por ella. Yo opté por trabajar con ella. Cuando te presentan la oportunidad de ganar 3 mil dólares al mes porque así empecé con ella. Cada cosa que yo hacía con ella; ella me decía que me iba a dar mi porcentaje. Nunca me dio nada. Siempre le hice ganar dinero.”, indicó Zuárez.

Asimismo, argumenta porque merece una compensación económica por parte de la conductora: “Yo no le quiero sacar nada, ¿yo qué le robe? Ella me robó 16 años de mi vida, que no voy a recuperar, lo único que quiero ahora es ver por mi futuro de la mejor manera y ver qué puedo recuperar”.

Cabe precisar que en el 2018 Cristian Zuárez demando a su ex pareja para luego retiró la denuncia. Sin embargo, ahora esta dispuesto a llegar a las últimas estancias.