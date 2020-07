Bono Familiar Universal S/ 760: conoce aquí cómo cobrar el subsidio económico HOY 22 de julio

Bono Universal | El Estado entregó el Bono Yo me quedo en casa y Bono Independiente a las personas vulnerables por coronavirus quienes sufrieron la pérdida de su negocio debido a la pandemia. No obstante, algunos ciudadanos señalaron que no recibieron el beneficio económico, por eso, el Gobierno de Martín Vizcarra anunció que destinarían un nuevo subsidio económico para ellos.

El bono ya benefició a más de 5 millones de peruanos, sin embargo, hay personas que no salieron en lista. Por eso, se decidió habilitar un segundo padrón y así ayudar a quienes la cuarentena afectó sus ingresos.

Segundo padrón del Bono Universal

Es importante mencionar el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis) aún no confirma la fecha exacta en la que saldrá la segunda lista de beneficiarios con los 760 soles. Asimismo, se infiere que que hasta el momento se vienen cotejando los datos del Registro Nacional de Hogares

¿Cómo cobrar 760 soles del Bono Familiar Universal?

Para poder cobrar el subsidio de 760 soles otorgado por el Estado, es importante que tengas en cuenta algunos puntos, esto para que logres ingresar a la página que habilitó el Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social.

Pasos:

Ingresar https://bonouniversalfamiliar.pe/#!/

Colocar tu número de DNI.

Colocar la fecha de emisión de tu DNI.

Dar clic en ‘No soy un robot’, y listo.

¿Cuáles son los requisitos para ser beneficiario del Bono Universal?

El Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social dispuso una serie de requisitos para acceder al Bono Universal que otorga el gobierno de Martín Vizcarra en medio de la pandemia del coronavirus. Estas con las conficiones:

No haber recibido ningún bono anteriormente: Bono Urbano, Bono Rural y Bono Independiente.

Ningún integrante del hogar debe estar registrado en plantilla del sector pública o privado, con excepción de los pensionistas.

Ningún integrante del hogar deber tener un ingreso superior a los 3000 soles mensuales.

Bono Universal S/ 760: ¿cómo obtener ayuda con un asesor?

Si pese a toda esta información, aún tienes dudas respecto al Bono Familiar Universal, a continuación te mostramos los canales oficiales para que te puedas comunicar con un asesor y conocer más información sobre el subsidio.

Línea 101 opción 3

Horario de atención: lunes a domingos des las 8.30 horas hasta las 20.00 horas.

¿Dónde cobrar el Bono Familiar Universal?

Atención con este punto, pues aquí podrás conocer los lugares y métodos de pago para recibir el subsidio económico de 760 soles correspondiente al Bono Familiar Universal.

Depósito de cuenta: podrás cobrar el monto destinado en una red de cajeros Multired del Banco de la Nación.

Billetera Tunki de Interbank: con este método lo podrás cobrar a través de cualquier cajero de GlobalNet.

Banca por celular: en este punto el beneficiario deberá completar unos formularios con nombre completo, fecha, lugar de nacimiento, número telefónico y operador al que pertenece. Minutos más tarde te llegará un código a su celular para validar tu número.

En este punto tres podrás crear tu clave nacional y habrás obtenido tu registro inmediato.

En la banca celular podrás generar tu código de cinco dígitos para hacer efectivo tu subsidio.

Giro en ventanilla: en la última opción podrás escoger el departamento, provincia, distrito, la agencia del banco asignado y el día más oportuno para poder cobrar el Bono Universal Familiar de 760 soles.

¿Puedo inscribirse aún al Bono Universal?

Es importante mencionar que tras darse a conocer la entrega del primer subsidio de 760 soles para las familias vulnerables, el Estado dispuso otro subsidio al ver la cantidad de peruanos que no fueron considerados.

Por eso, se dispuso que el Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (RENIEC) genere el Registro Nacional de Hogares, plataforma en la que todas las familias del Perú pudieron actualizar sus datos y, así, acceder al subsidio. No obstante, el registro ya terminó y ya no te podrás inscribir.