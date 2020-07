Tomorrowland 2020: Todo lo que dejó el primer día del festival de música electrónica

Tomorrowland 2020 EN VIVO ONLINE| El festival belga de música electrónica, que reúne a los DJ más famosos de todo el mundo, se llevó a cabo de manera virtual debido al coronavirus. A continuación te contamos todas las incidencias del primer día de uno de los festivales más esperados del año.

El evento que se realizó en formato digital y con tecnología 3D, se volvió tendencia en las redes sociales, pues contó con la presencia como Katy Perry y el DJ Armin van Buuren, como algunos de los participantes del primer día del concierto virtual.

Tomorrowland 2020 continuará el 26 de julio en su segundo día de evento, donde se espera la participación de más DJ.

Tomorrowland 2020 [EN VIVO]

Minuto a minuto.

Tomorrowland 2020: reacciones en Twitter

El evento que era uno de los más esperados del año, es tendencia en las redes sociales, como Twitter, donde muchas celebridades comentan las diversas presentaciones de los artistas.

It's almost time for my @tomorrowland Around The World set! Get in the mood with my previous Tomorrowland sets, which can be found on my YouTube channel -> https://t.co/Rv9GEuCVjp pic.twitter.com/5q5zRBsn9e — Armin van Buuren (@arminvanbuuren) July 25, 2020

The light of the Reflection of Love is connecting the rest of the world. @nervomusic spreading our message around the globe. Join Tomorrowland 2020 - All info: https://t.co/56O4G2BX8r pic.twitter.com/smW7p92ea0 — Tomorrowland (@tomorrowland) July 25, 2020

Massive energy at the CORE stage with the wonderful @CharlottedWitte. pic.twitter.com/qbwoizG7ch — Tomorrowland (@tomorrowland) July 25, 2020

Tomorrowland 2020: Previa

La fiesta de este año dispondrá de grandes artistas, como lo son David Guetta, Katty Perry, Steve Aoki, Tiësto, entre otros. "Es una pena que no podamos estar juntos, pero este momento inusual ha demostrado cómo la música puede unir personas", expresó Guetta al diario El Universal.

Además, los boletos para poder acceder al festival ya se encuentran a la venta y los precios rondan entre les 12 a 20 euros por todo el evento. Esta fiesta empezará el sábado 25 de julio y finalizará el domingo 26 del mismo mes, es decir, tendrá un día de duración.

¿Cuál es el precio de las entradas para Tomorrowland 2020?

Las entradas podrás adquirirlas desde la siguiente página: papilionem.tomorrowland.com. Tras registrarte, podrás comprar el boleto que más se ajuste a tu bolsillo.

- Solo sábado 25 de julio: 12.50 euros, que equivalen a 51 soles aproximadamente.

- Solo domingo 26 de julio: 12.50 euros, que equivalen a 51 soles aproximadamente.

- Dos días, sábado y domingo: 20 euros, un aproximado de 81 soles.

- Home Party Ticket: Esta entrada te permite acceder a ambos días, pero además, también te brinda 5 pases para poder revivir el evento una vez terminado. El precio es de 50 euros, que son aproximadamente 204 soles.

¿Cómo comprar una entrada para Tomorrowland 2020?

Tras ingresar a papilionem.tomorrowland.com, registrarte y elegir tu entrada, deberás escoger el método de pago de tu preferencia. Para ello, podrías usar Visa, MasterCard o PayPal, entre otros medios; acto seguido te pedirán datos personales, dirección de domicilio y tu código postal.

El siguiente paso será ingresar los datos de tu tarjeta de crédito o débito, y finalmente deberás escoger tu nombre de usuario (para que en el evento te distingan) y tu país. Una vez realizado el último paso solo tendrás que realizar pruebas de audio y video para asegurarte de que todo marche bien en el festival.

¿A qué hora comienza Tomorrowland 2020?

El evento iniciará este sábado 25 de julio a las 7.00 p. m. (hora peruana) y tendrá una duración de 5 horas por días. Es decir, el domingo 26 comenzará a la misma hora y finalizará a la media noche.

¿Dónde será Tomorrowland 2020?

Debido al coronavirus, el evento de este año será organizado de manera virtual y podrás observarlo en la página oficial de Tomorrowland, a la cual podrás ingresar dándole clic aquí.

Tomorrowland 2020: horarios en el mundo

Serán 10 horas de música electrónica en directo.

Países Horario Inicial Show Final España 15:00 p. m. 1:00 a. m. Perú 8:00 a. m. 18:00 p. m. México 8:00 a. m. 18:00 p. m. Chile 9:00 a. m. 19:00 p. m. Argentina 10:00 a. m. 20:00 p. m. Estados Unidos 8:00 a. m. 18:00 p. m. Colombia 8:00 a. m. 18:00 p. m. Ecuador 8:00 a. m. 18:00 p. m. Canadá 9:00 p. m. 19:00 p. m. Países Bajos 15:00 p. m. 1:00 a. m. Alemania 15:00 p. m. 1:00 a. m. Inglaterra 14:00 p. m. 12:00 a. m. Costa Rica 7:00 p. m. 17:00 p. m.

Escenarios del festival Tomorrowland Around The World 2020

Mainstage

Atmosphere

Core

Cave

The Wall

Elixir

Freedom

Moose Bar

Lista oficial de DJS y Artistas confirmados en Tomorrowland 2020

Adam Beyer

Adriatique

Afrojack

Alan Walker

Amelie Lens

Andrew Rayel

ANNA

Armin van Buuren

Bassjackers

B Jones

Carnage

Cat Dealers

Cellini

Charlotte de Witte

Claptone

Coone

Da Tweekaz

David Guetta

D-Block & S-te-fan

Dimitri Vegas & Like Mike

Dixon

Don Diablo

EDX

Eptic

Fedde Legrand

Gryffin

Jack Back

Joris Voorn

Joyhauser

Klingande

Kölsch

Laidback Luke

DJ Licious

Lost Frequencies

Marlo

Martin Garrix

Modestep

Mr Pig

NERVO

Netsky

NGHTMRE

NWYR

Oliver Heldens

Patrice Baumel

Paul Kalkbrenner

Ran-D

Regard

Reinier Zonneveld

Robin Schulz

San Holo

Solardo

Stephan Bodzin

Steve Aoki

Sub Zero Project

Sunnery James & Ryan Marciano

Tale of Us

Tiësto

Timmy Trumpet

Vini Vici

Vintage Culture

Wildstylez

Yellow Claw

Yves Deruyter

Yves V

¿Qué es Tomorrowland 2020?

Es el festival más popular de música electrónica que tradicionalmente se desarrolla en la ciudad de Boom, Amberes (Bélgica). La denominación de Tomorrowland obedece a los decorados del show que están inspirado en la fantasía y seres mágicos.