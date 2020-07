Bolsonaro se paseó por Brasilia tras vencer al coronavirus: "No sentí nada"

El pasado sábado 25 de julio, el presidente brasileño Jair Bolsonaro reveló a través de su cuenta oficial de Twitter que ya se encuentra recuperado del coronavirus, debido a que dio negativo en la prueba de la COVID-19. Con el ánimo recuperado, el mandatario decidió dar un paseo por las calles de Brasilia y se reencontró con sus seguidores.

“RT-PCR para SARS-CoV-2: negativo. Buenos días a todos”, publicó el presidente en redes sociales junto a una foto suya sonriendo. Esto generó la alegría de todos sus simpatizantes, quienes le comentaron buenos deseos y las ganas de volver a verlo pronto cumpliendo sus deberes.

Tras esto, el presidente decidió salir de su hogar después de dos largas semanas, fue diagnosticado con coronavirus el 7 de julio, y dar un paseo por Brasilia a bordo de su motocicleta en donde visitó algunas tiendas y generó la locura en sus seguidores, con quienes no respetó el distanciamiento e incluso se tomó algunas fotografías para el recuerdo.

“No sentí nada, ni en el inicio. Si no me hacía el test, ni me hubiera enterado que me contagié del virus”, expresó Jair Bolsonaro ante las cámaras de los medios brasileños, que se aglomeraron cerca al presidente, antes de que este regresara al Palacio de Alvorada.

Finalmente, Bolsonaro retornó a su hogar usando mascarilla en todo momento, esto después de que un juez le ordenara utilizarla obligatoriamente en el Distrito Federal, ubicado en Brasilia. Recordemos que, el presidente fue duramente criticado por su gestión al inicio de la expansión de la COVID-19, a la que incluso minimizó llamando “gripecita” y “pequeño resfriado”.