'Melcochita' debe 10 mil soles de alquiler: "En cualquier momento me dan dos patadas en las cuatro letras"

La crisis económica generada por la pandemia del coronavirus afectó a muchos artistas del medio local, incluyendo a Pablo Villanueva 'Melcochita', quien contó que se encuentra viviendo un drama personal, dabido a que su estabilidad económica se ha visto afectada desde que inició el estado de emergencia.

“Ya cinco meses que no pago porque no tengo la plata suficiente. Son casi 10 000 soles que se ha acumulado y, aunque el dueño es buena gente, ya me habló. Temo que en cualquier momento me de dos patadas en las cuatro letras y chau”, manifestó mortificado.

Asimismo, se defendió de los ataques que recibió en las redes sociales, puesto que su situación sorprendió tanto a sus seguidores como detractores, que le cuestionaron no haber ahorrado su dinero.

"Por supuesto que tenía guardado, pero se acaba. Grandes restaurantes han cerrado, son casi seis meses sin chamba. ‘Melcochita’ no está para ir a mendigar a los canales, eso no lo haré nunca, porque yo me ideo para ‘chambear’ y estar siempre vigente. A mí nunca me han visto estar rogando en los canales”, expresó.

Además, indicó que el tiene una familia numerosa por la que siempre ha velado y se ha preocupado, siendo esa una de las razones por la que no es dueño de grandes residencias.

“Hay artistas que nunca se acuerdan de la madre, de la familia. Ellos tienen de todo, pero no alma. Cuántos hijos meten al asilo a su madre y padre, ganando mucha plata. Yo no, yo comparto mi sueldo con mi familia, tengo 20 nietos, tengo hermanos, una hermana de 90 años. Tengo que pagar casa, comida. Yo podría haber tenido grandes residencias, pero ojos que no ven, corazón que no siente”, sentenció.