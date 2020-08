Manuel Merino responsabiliza a Vizcarra de crisis en el Gabinete: "Es culpa del presidente"

Deslindan responsabilidades. Esta tarde, el presidente del Congreso de la República, Manuel Merino De Lama, ofreció una conferencia de prensa para dar detalles de lo acontecido el día de ayer tras la negativa del voto de confianza al Gabinete de Pedro Cateriano por el Parlamento. El titular del Congreso, aseguró que no son ellos quienes tienen la culpa de lo sucedido.

Merino, entre otras palabras, comentó que el único responsable de lo que viene sucediendo (crisis en el Gabinete) es responsabilidad íntegra del presidente de la República, Martín Vizcarra.

"Lamento que las declaraciones de Vizcarra pretendan soslayar el tema fundamental democrático que le hemos trasladado a su presidente del Consejo de Ministros. Crisis del Gabinete es responsabilidad exclusiva del presidente", refirió.

Por otro lado, Merino comentó que se comunicó con Pedro Cateriano pero que no le propuso "nada bajo la mesa".

“Nos reunimos aquí en el Congreso para expresarle las debilidades de su gabinete. El tema no era poner en bandeja la cabeza de algún ministro, sino decirle que había serias críticas en relación a su ministro de Trabajo, al igual que una crítica a la ministra de Economía y al de Educación”, refirió.

Sin embargo, Cateriano tuvo una conversación con La República en donde explicó cuáles fueron los puntos de la mencionada reunión.

“Yo fui al Congreso, ingresé a la oficina de la presidencia, (Merino de Lama) me recibió y me dijo abiertamente: ‘hay un problema, no hay consenso por el voto de confianza porque se cuestiona la presencia del ministro de Educación, que ha sido ratificado’. Yo le dije que esa era una decisión de ellos y le recordé lo que ocurrió con Belaunde en su primer gobierno y las consecuencias de la inestabilidad política de ese entonces”, contó para La República.