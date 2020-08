Hombre que desapareció tras explosión en Beirut fue hallado con vida en el mar

Hasta el momento se van registrando, al menos, un total de 135 personas fallecidas y más de 5000 heridos a causa de la inmensa explosión registrada el pasado 4 de agosto en Beirut, Líbano. No obstante, un hombre que había sido reportado como desaparecido tras el incidente fue hallado aún con vida 30 horas después.

Según medios libaneses en Twitter, Ameen Zahid fue encontrado con vida, pero gravemente herido, flotando en el mar. El hombre consiguió sobrevivir milagrosamente a la explosión y su cuerpo vagó en las aguas durante más de un día.

Las cámaras lograron captar el momento en el que fue rescatado y se encontraba en un estado inconsciente. Sin embargo, Zahid fue llevado inmediatamente al hospital más cercano para que pueda ser atendido y que no se convierta en una víctima mortal más del lamentable suceso.

Ameen Zahid who was reported missing for 30 hours was found in the sea and he is still alive ❤



