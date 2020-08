Minsa: padres denuncian que hospital les entregó ataúd sin el cadáver de su hijo

En medio de la emergencia sanitaria que atraviesa nuestro país debido a la COVID-19, padres de familia denunciaron que el Hospital 10 de Canto Grande, en San Juan de Luirgancho, les entregó el ataúd sin el cadáver de su pequeño hijo.

De acuerdo con los testimonios de Maritza y Julio, padres del recién nacido, los doctores del mencionado nosocomio priorizaron realizar a la madre una prueba descarte del coronavirus en vez de atender al bebé.

"Cometieron una negligencia porque mi bebé murió en el hospital. Priorizaron que me saque la prueba rápida de la COVID-19, viendo el líquido del bebé que pedía sobrevivir. Podían haber sido más humanos y atenderlo. Pero prefirieron que me hiciera la prueba y ahí moría mi hijo", explicó Maritza.

En ese sentido, la mujer manifestó que no recibió el cuerpo de su pequeño, porque en el ataúd solo se encontró una placenta. "Nadie sale a decir nada, no sabemos por qué no nos dan el cuerpo de nuestro hijo. Me dan esa placenta que ni siquiera es mía. Tengan un poco de compasión, sean humanos", reclamó.

Por su parte, el padre del recién nacido remarcó que la placenta fue entregada en un envase. "No es posible que me den un taper con una placenta. Me han entregado un cajón vacío, no hay nada en el cajón, está vacío", sostuvo.

La respuesta del Hospital

El Hospital 10 de Canto Grande mediante un comunicado informó que el pasado viernes 7 de agosto, la paciente de iniciales M.T.H. "ingresó con pérdida de líquido, motivo por el cual se procedió a evaluarla, sin encontrarse latidos fetales".

"Se procedió a realizar una cirugía para extraer al bebé nonato, en salvaguarda de la salud del paciente (...) Es preciso indicar que el cuerpo fue entregado al esposo de la paciente", añadió.

En tanto, el escrito indica que la "Dirección General del Hospital de San Juan de Lurigancho, en coordinación con Susalud, ha abierto una investigación para esclarecer y establecer las posibles responsabilidades relacionadas con la entrega del cuerpo del bebé a los padres de familia".