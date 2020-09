"Osito Lima" sobre su vida privada: "Mi intención no es política, es de amor"

Durante esta crisis económica ocasionada por el coronavirus, un héroe apareció en las calles limeñas para repartir dinero a las personas más necesitadas, este es “Osito Lima”. El personaje viral de la redes sociales tuvo una entrevista con el diario Trome, en donde detalló algunos aspectos personales de su vida.

A pesar de que su identidad aún no ha sido revelada, el carismático hombre contó algunos temas de su vida privada, como su verdadero objetivo tras la donación de dinero a las personas o cómo así nació la idea de esta noble labor.

“No tengo intenciones políticas. Mi intención es de amor. Lo que yo busco, y mi objetivo principal, es que las personas de la calle no sean vistas como extrañas, sino como nuestra familia, como nuestros hermanos”, sostuvo “Osito Lima”.

Además, explicó que el dinero que regala lo ha podido obtener gracias a sus emprendimientos, señalando que desde pequeño ha empezado con sus negocios. “Desde los 8 años tengo muchos proyectos, el primero fue vendiendo tarjetas de Navidad a mis amistades. En mi último proyecto afortunadamente me fue bonito”, añadió.

No obstante, no quiso decir a qué se dedica, por lo que seguirá siendo un misterio. Lo que sí contó fue que lo hace por “darle la mano a mis hermanos y hermanos del mundo”. Asimismo, explicó que sube los videos a redes sociales “para que las acciones sean cada vez más”.

Por otra parte, reveló que le debe gran parte de su buen momento a su esposa. “Está feliz con los actos que se replican. Ella es mi ángel. Ella me salvó la vida porque me guió hacia un nuevo camino, pues yo estaba yendo hacia un camino equivocado”, manifestó.

Por último, el popular personaje le envió un fuerte mensaje a todos sus seguidores, con la finalidad de que no se rindan por ningún motivo. “Ustedes son muy importantes, muchas personas los aman. No se rindan. Cuando se miren al espejo vean esa sonrisa tan preciosa que tienen. El mundo los necesita, su familia los necesito, yo los necesito, porque su felicidad me motiva. Los amo infinitamente. La vida es hermosa. Tú eres hermoso”, culminó “Osito Lima”.