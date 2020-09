Edgar Alarcón evitó pronunciarse sobre acusación de Richard Swing

Minutos más tarde que el cantante Richard Swing acusara al congresista Edgar Alarcón de ser partícipe de los audios revelados en el Pleno e involucrar directamente al presidente Martín Vizcarra, el legislador evitó responder las preguntas que la periodista de Canal N le formuló.

"Richard Swing ha dicho que usted tiene que ver el complot señor Alarcón", pregunta la reportera en la puerta de ingreso del Parlamento Nacional, a lo que el congresista solo atinó a continuar su camino, aunque soltando una frase: "A quién le hacemos caso, pues".

Asimismo, a las 10 de la mañana del días de hoy, se debatirá la moción de vacancia presentada contra el presidente Martín Vizcarra tras ser revelados unos audios respecto al caso Richard Cisneros.

A continuación, revisa el proceso que debe seguir la solicitud de vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2 (permanente incapacidad moral) del artículo 113 de la Constitución Política.

Aprobación de la vacancia. Una vez presentada la moción de vacancia, este pedido tendrá que ser aprobada este viernes en sesión del Pleno. Se necesitan 52 votos para dar luz verde al documento. Debate. Tras ello, el Parlamento acuerda la fecha para la discusión y votación de la moción de vacancia. Esta sesión no puede realizarse antes del tercer o después del décimo día en que se votó al admisión. Participación del jefe de Estado. Durante una hora, el presidente Martín Vizcarra ejercerá su derecho a defensa Votación de vacancia. Después del debate, se llevará a cabo la votación. Se requiere 87 votos para declarar vacancia presidencial.

¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre los audios de Richard Swing?

Martín Vizcarra se pronunció el último jueves después de difundirse los audios vinculados al caso de Richard Swing. "Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Yo lo que sí he dicho es que no he intervenido en sus procesos de contratación", manifestó.