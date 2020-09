Congreso aprobó admisión de la vacancia presidencial contra Martín Vizcarra

Se acabó el debate. El Congreso aprobó este viernes la admisión de la vacancia presidencial contra el presidente de la república, Martín Vizcarra, tras la difusión de tres audios del jefe de Estado por Ricardo Cisneros, más conocido como 'Richard Swing'.

Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, la solicitud de moción de vacancia, presentada en la noche del último jueves, terminó siendo aceptada en la sesión virtual presidida por el titular del Parlamento, Manuel Merino.

El próximo escenario

Con esta medida, el Congreso acordará una fecha (después de tres y antes de 10 días) para que Martín Vizcarra puede presentarse en el Pleno y así realice sus descargos durante 60 minutos.

Congreso del Perú Resumen

- El presidente del Congreso, Manuel Merino, convoca a Junta de Portavoces.

- 6.04 p. m. | Con 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones, el Congreso aprueba la admisión de la moción de vacancia presidencial.

- Inicia la votación de admisión de la moción de censura.

- María Cabrera (Podemos Perú): "No podemos pisar el palito haciendo una interpretación errada de la Constitución"

- Congresista Gino Costa: "El presidente no ha incurrido en traición a la patria ni en incapacidad moral permanente"

- Legisladora Mirtha Vásquez: "Hay que investigar de manera seria. Hay una comisión de fiscalización que estaba investigando este tema. Cómo es posible que antes de que la comisión concluya salen audios y se difunden pruebas"

- Comienza el debate para admitir la moción de censura contra Martín Vizcarra.

- 3.30 p.m. | Se reanuda la sesión en el Pleno.

- El presidente del Congreso, Manuel Merino, suspende la sesión virtual hasta las 3.00 p. m.

- Con 111 votos a favor, la ley de impedimentos queda aprobada en segunda votación.

- 12.11 p.m. | Comienza la segunda votación para ley de impedimentos.

- Congresista Edgar Alarcón: "Que los impedimentos no sean aprovechados por el Ejecutivo para desviar la atención del pueblo"

- Legislador Jorge Pérez de Somos Perú: "Muchos de nosotros nos sentimos ofendidos porque nos han dicho que somos personas que no tenemos moral. No estamos nosotros dilapidando a la moral (...) No podemos tener entre nosotros a sentenciado, necesitamos debatir la ley para ser candidatos sin haber sido procesados"

- "Hoy, usted, debe empezar haciendo ese debate. Me uno al pedido de todos los voceros, que eso ya basta, que el Ejecutivo nos esté diciendo que nosotros estamos amparado a corruptos, y esa no es la posición de la bancada del Frepap", expresó la parlamentaria María Céspedes.

- El congresista Fernando Meléndez (APP) señaló que el presidente Vizcarra entregó al Congreso y pide que se vote primero el proyecto que impide a personas con casos de corrupción postulen a cargos públicos. "Nosotros sí estamos decididos a luchar contra la corrupción", refirió.

- 11.20 a.m. | Inicia la sesión virtual del Pleno del Congreso.

- Sigue la transmisión en vivo del debate de la admisión de la vacancia presidencial.

NOTA PREVIA

Después de retomarse por unos breves minutos la sesión en el Pleno, el presidente del Congreso, Manuel Merino, informó en la noche del último jueves que el debate sobre la admisión de la moción de vacancia se llevará a cabo este viernes a las 11.00 p. m. (hora peruana).

"Quiero aprovechar para decir a todos los peruanos que tengan la tranquilidad de estos hechos que lamentablemente han generado una crisis política. Una crisis política que no es responsabilidad de este Parlamento. Eso es importante dejarlo marcado. Que la población tenga la total seguridad, que las Fuerzas Armadas tenga la total seguridad, que la ciudadanía tenga la total seguridad de que este Congreso actuará estrictamente de acuerdo a la Constitución Política del Perú y al Reglamento del Congreso", manifestó Merino de Lama.

De acuerdo con la moción multipartidaria por "permanente incapacidad moral", Vizcarra Cornejo "de manera reiterada y permanente ha faltado la verdad a país y ha obstruido en las investigaciones en sede congresal y penal respecto al caso Richard Swing".

¿Cuáles es el proceso para vacancia presidencial?

A continuación revisa el proceso que debe seguir la solicitud de vacancia presidencial por la causal prevista en el inciso 2 (permanente incapacidad moral) del artículo 113 de la Constitución Política.

Aprobación de la vacancia. Una vez presentada la moción de vacancia, este pedido tendrá que ser aprobada este viernes en sesión del Pleno. Se necesitan 52 votos para dar luz verde al documento. Debate. Tras ello, el Parlamento acuerda la fecha para la discusión y votación de la moción de vacancia. Esta sesión no puede realizarse antes del tercer o después del décimo día en que se votó al admisión. Participación del jefe de Estado. Durante una hora, el presidente Martín Vizcarra ejercerá su derecho a defensa Votación de vacancia. Después del debate, se llevará a cabo la votación. Se requiere 87 votos para declarar vacancia presidencial.

Sin embargo, los plazos se podrían acortar si en la sesión de este viernes se obtienen 104 parlamentarios acuerdan una fecha más próxima para debatir la moción de vacancia.

¿Qué dicen los tres audios?

De acuerdo con el congresista Edgar Alarcón, quien presentó los tres audios en el Parlamento, en dos de las grabaciones se escucha la voz del jefe de Estado, quien conversa con la secretaria del Palacio de Gobierno, Mirian Morales, y la asistente administrativa Karen Roca. "Lo que queda claro es que en esta investigación estamos todos involucrados y la estrategia es salir de ella todos en conjunto", se escucha en la grabación con una voz que pertenecería a Vizcarra Cornejo.

Asimismo, en los audios deja entrever que Martín Vizcarra habría coordinado con Karen Roca las respuestas que dará a la Fiscalía sobre las reuniones con 'Swing'.

En tanto, lo que más llamó la atención fue una afirmación de Richard Swing, quien aseguró que ordenó al mandatario a cerrar el Congreso.

¿A qué hora es el debate del Congreso sobre caso Martín Vizcarra?

País Hora Perú 11:00 a. m. Chile 12:00 p. m. Estados Unidos 11:00 a. m. Colombia 11:00 a. m. Ecuador 11:00 a. m. Argentina 13:00 p. m. México 11:00 a. m. Bolivia 12:00 p. m. España 6:00 p. m. Italia 6:00 p. m. Francia 6:00 p. m.

¿Qué dijo Martín Vizcarra sobre los audios de Richard Swing?

Martín Vizcarra se pronunció el último jueves después de difundirse los audios vinculados al caso de 'Richard Swing'. "Yo nunca he negado conocer al señor Richard Cisneros. Yo lo que sí he dicho es que no he intervenido en sus procesos de contratación", manifestó.

En ese sentido, Vizcarra Cornejo remarcó que no "renunciará" a su cargo. "Si el Congreso quiere vacarme, aquí estoy con la frente en alto (...) Cada vez que hemos sido atacados por las fuerzas oscuras, hemos respondido claramente. No nos van a doblegar", añadió.