OMS señala que es más probable "ganar la lotería" a no contagiarte de COVID-19

Debido a la gran cantidad de tiempo que ha pasado desde que llegó la COVID-19 al mundo, hay muchas personas que quieren convivir con ella pensando que no se contagiarán. No obstante, Mike Ryan, miembro de la Organización Mundial de la Salud (OMS),, señaló que con ese pensamiento es más probable “ganarse la lotería” que no infectarse de coronavirus.

Ryan, quien es Director Ejecutivo del Programa de Emergencias Sanitarias de la OMS, precisó en una videoconferencia que, de no hallar una solución pronto, la gran mayoría de la humanidad terminará contagiándose del coronavirus SARS CoV-2.

“Si no encontramos una vacuna y no continuamos suprimiendo este virus, asumimos que se propagará al 60 0 70 % de la población en el mundo, que es efectivamente uno de cada 200 infectados en este planeta”, sostuvo.

No obstante, lo más curioso de la sesión fue comparó la probabilidad de contagio con ser millonario. “Desde esa perspectiva, piense en sus posibilidades de ganar la lotería. Cuando mira sus posibilidades de verse involucrado en un accidente, si observa muchos de los riesgos de vida que enfrentamos, este es un problema importante” añadió.

Asimismo, explicó que no podemos darnos por vencidos o bajar la guardia por el hecho de que se hayan anunciado vacunas contra el coronavirus. “La COVID-19 sigue siendo un virus maligno”, reiteró Ryan.

Por último, resaltó que no hay que restarle importancia al virus por el hecho de ser joven y creer que no habrán consecuencias. “Simplemente no sabemos cuál es el impacto a largo plazo de esto. No todos, incluso los jóvenes, se recuperan por completo de este virus”, sentenció.